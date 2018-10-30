Данкверт забраковал «Российский» сыр из Беларуси 6 30.10.2018, 15:25

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Россельхознадзор не пустил в РФ 19 тонн сыра.

Россельхознадзор запретил ввоз почти 19 тонн сыра, произведенного белорусским предприятием "Калинковичский молочный комбинат".

Об этом сообщает belmarket.by пресс-служба российского ведомства.

«Сыр, который был изготовлен Светлогорском филиале ЧУП "Калинковичский молочный комбинат", провозился через пункт "Красная Горка" в Московскую область 27 октября. Отправителем в документах было указано ООО "Террафуд" из Дзержинского района Минской области», - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что груз, вес которого составил 18,977 тонн, сопровождался соответствующим ветеринарным сертификатом, выданным белорусской Государственной ветеринарной службой 25 октября 2018 года, российским ведомством было принято решение запретить ввоз сыра и вернуть его производителю.