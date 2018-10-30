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Францию накрыли несезонные снегопады: 200 тысяч домов без света

  • 30.10.2018, 15:43
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Фото: AFP

Толстый слой снега покрыл дороги в городах.

Сильные снегопады в юго-центральной Франции вызвали хаос на дорогах и привели к обесточиванию почти в 200 тысячах домов французов.

Как сообщает Reuters, уровень снега кое-где достиг 40 см, пишет "Европейская правда".

Неожиданные несезонные метели поразили регион Овернь-Рона-Альпы и прилегающие районы к югу и к западу от Лиона. Толстый слой снега покрыл дороги в городах, сотни автомобилей остановились.

Около 900 грузовиков "застряли" на дорогах. Несколько сотен водителей были вынуждены покинуть автомобили, чтобы найти место для ночлега. Люди публиковали сообщения в Facebook с просьбой о спасении.

Французский энергодистрибьютор Enedis сообщил, что 195 тысяч домов в двух центральных регионах страны, Лимузен и Центр-Долина Луары, остались без света.

Фото: AFP

Синоптики отвергли критику, что они не предупредили население об ухудшении погодных условий. Они заявили, что сообщали о плохой погоде за несколько дней до того, как она ударила по региону.


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