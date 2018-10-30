Названы самые надежные в мире авто 30.10.2018, 16:04

В рейтинге лидировал японский бренд автомобилей.

Американский журнал Consumer Reports назвал самые надежные в мире автомобили. На этот раз лидировал в рейтинге японский бренд Lexus, при этом самой надежной моделью назвали Lexus GS, пишет korrespondent.net.

Прошлогодний лидер Toyota был смещен на второе место. А замкнул тройку лидеров другой японский бренд - Mazda, который в этом году поднялся сразу на десять позиций вверх благодаря положительным отзывам клиентов о кроссовере CX-9 и родстере MX-5. Именно эти две модели были признаны лучшими среди автомобилей компании.

На четвертом месте идет японский бренд Subaru, а замыкает первую пятерку южнокорейская компания Kia, которая за последний год утратила две позиции в рейтинге.

Среди европейских производителей авто лучшим был признан Audi, занявший седьмое место. Его опередил в перечне японский бренд Infiniti, поставленный экспертами на шестое место.

Далее в ТОП-10 также вошли немецкая компания BMW (8 место), британская Mini (9 место) и южнокорейская Hyundai.

При составлении рейтинга были учтены мнения 500 тысяч владельцев автомобилей.