Экономист: Белорусы вынуждены экономить на детях 30.10.2018, 16:47

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Бедность бьет по самым незащищенным слоям населения.

В Беларуси существует минимальный потребительский бюджет: сумма, которой, по расчетам чиновников, достаточно каждой категории населения на приличную жизнь. Этот минимальный бюджет для детей разного возраста различается, но если пересчитать в целом до 18 лет, то составляет около 350 рублей в месяц, сообщает «Белсат».

«Норма же, на мой взгляд, должна быть хотя бы раза в два раза больше. Ведь получается, что одиночке, чтобы нормально ребенка своего растить, нужно не менее полутора тысяч зарабатывать, а многодетным, то и более двух», – анализирует цифры эксперт «Личной капитала» Михаил Залесский.

Тем временем семей, имеющих детей до 18 лет, в стране миллион с четвертью – каждая третья. У подавляющего большинства ребенок один – но и на одного ребенка нужно потратить хотя бы минимальные 350 рублей ежемесячно. А ведь и многодетных семей в Беларуси более 65 тысяч – а им, получается, только на детей ежемесячно нужно готовить более тысячи рублей.

«Не думаю, что у многих так получается. И выходит, что, по меньшей мере, каждая пятая семья недостаточно вкладывает в будущее, а это обещает нам всем проблемы», – делает вывод Михаил Залесский.