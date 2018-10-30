МВД: Более 95% контрафактного алкоголя привозят в Беларусь из России 5 30.10.2018, 16:57

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В прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек.

Более 95% контрафактного алкоголя, который за год изъяли сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями, поступил в Беларусь из России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С начала января сотрудниками службы изъято 98 тысяч литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Причем более 95% контрафакта поступает из России.

«Зачастую незаконный оборот „серого“ хмеля выявляют и пресекают милиционеры в ходе оперативно-разыскных и профилактических мероприятий. Однако информацию о лицах, причастных к подпольному алкобизнесу, регулярно сообщают и добросовестные граждане», — отметили в ведомстве.

Там же напомнили, что употребление фальсифицированного спиртного нередко является причиной отправлений, обострения уже имеющихся заболеваний и даже смерти.

В прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек.