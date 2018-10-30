Китайский юань обновил минимум 10 лет 30.10.2018, 17:00

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Фото: Global Look Press

Это связано с замедлением роста экономики.

Китайский юань обновил минимум 10 лет к доллару во вторник из-за беспокойства о замедлении роста экономики и возможности резкого обострения торгового конфликта Китая и США.

Юань на спотовом рынке закрылся на отметке 6,9613 за доллар, минимуме с 20 мая 2008 года, пишет «Униан» со ссылкой на Рейтер.

С начала года валюта КНР потеряла более 6,5 процента стоимости к доллару, а с марта, когда было объявлено о первом раунде взаимных пошлин Китая и США, упала на 10 процентов.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,9574, что на 0,28 процента ниже значения предыдущего дня, когда курс составлял 6,9377.

Агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся объявить о введении пошлин на все оставшиеся статьи китайского импорта к началу декабря в случае провала переговоров президента США Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, запланированных на ноябрь. На офшорном рынке юань торговался на отметке 6,9675 за доллар.