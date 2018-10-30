Лучшие фильмы с Анджелиной Джоли в главной роли 30.10.2018, 17:11

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Фильмы с оскароносной актрисой собирают полные кинозалы.

У многих киноманов и критиков они ассоциируются со зрелищной актерской игрой и захватывающим сюжетом. В чем же секрет успеха оскароносной звезды? Несомненно, в таланте, харизме и умению чувствовать своих героинь до глубины души. Вот подборка рейтинговых фильмов от nur.kz, в которых Анджелина Джоли (Angelina Jolie) исполнила главную роль.

«Джиа» (1998)

Актриса не сразу согласилась сняться в драме «Джиа». Фильм, который повествует о реальной жизни известной модели Джии Каранджи, не понравился Джоли из-за сходства главной героини с ней самой. Но звезда взяла себя в руки и блестяще перевоплотилась в образ успешной личности с трагической судьбой.

Джиа умерла в 26 лет. Героиня не смогла вовремя побороть наркотическую зависимость. Актриса признается, что после съемок в драме чувствовала себя опустошенной и долго не могла собраться с мыслями.

Благодаря роли Анджелина удостоена «Золотого Глобуса». Фильм снят для телевидения, поэтому звезда не могла претендовать на «Оскар».

В драме также снялись Фэй Данауэй («Бонни и Клайд») и Элизабет Митчелл («Остаться в живых»).

«Угнать за 60 секунд» (2000)

Фильмы с Анджелиной Джоли различны по жанрам и авторским целям. Любителям боевиков стоит посмотреть картину «Угнать за 60 секунд», в которой Джоли досталась роль угонщицы автомобилей, попытавшейся зарабатывать деньги честным путем.

Фильм снят в 2000 году и получил прибыль в размере 237 млн долларов. Для исполнения роли Сары Уэйланд не требовался драматический талант, но актерская игра звезды все равно впечатлила зрителей.

Партнерами актрисы по фильму стали Николас Кейдж («Семьянин»), Джованни Рибизи («Подлый Пит»).

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001)

Неизвестно, какое будущее было бы у киноработы Саймона Уэста, если бы главную роль в ней сыграла не Анджелина Джоли. Фильмы «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» понравились публике. Об этом свидетельствуют кассовые сборы — 275 и 156 млн долларов.

Актриса мастерски воплощает на экране образы супергероинь. Роль Лары Крофт подтвердила это. Звезда самостоятельно выполнила все трюки, а их в картине много. Фильм понравится любителям приключений. Его можно смотреть в кругу семьи и в одиночестве.

Кроме актрисы в картине снялись Иэн Глен («Игра престолов»), Дэниел Крэйг («007: Спектр»).

«Мистер и миссис Смит» (2005)

После съемок боевика Анжелина Джоли обрела еще большую популярность среди работодателей и новую любовь в лице Брэда Питта. Ее гонорары выросли до 20 млн долларов. До этого высокооплачиваемыми актрисами Голливуда считались только Джулия Робертс и Камерон Диас.

Романтичная история о муже и жене, которые внезапно узнали, что должны убить друг друга, стала культовой в мире кино. Фильм вышел в 2005 году, но эффектные сцены драк и интересные диалоги между Джейн и Джоном Смит мотивируют фанатов смотреть боевик заново.

Изначально продюсеры не рассчитывали на коммерческий успех картины, однако кассовые сборы достигли 478 млн долларов.

Вместе с актрисой в комедийном боевики снялись Брэд Питт (Одинадцать друзей Оушена»), Винс Вон («Развод по-американски»), Адам Броди («Любовь без обязательств»).

«Сильное сердце» (2007)

Драматические фильмы с Джоли в главной роли трогают за душу. После просмотра киноленты «Сильное сердце» хочется переосмыслить жизнь. Сюжет основан на реальной истории известного журналиста Дэниела Перла, который погиб в Пакистане от рук террористов.

В этом фильме актрисе досталась роль Мариан Перл — супруги главного героя. На момент убийства мужа беременная героиня пребывала в чужой опасной стране. Картину стоит посмотреть тем, кто ценит мастерское исполнение психологически сложных ролей.

Коллеги звезды по драме — Арчи Панджаби («Разлом Сан-Андреас»), Уилл Паттон («Армагеддон»).

«Подмена» (2008)

Как и предыдущий фильм, триллер «Подмена» подарил Анджелине Джоли роль, в которой она смогла показать драматический талант. Актриса играет мать, отчаянно ищущую малолетнего сына. Однако поиски усложняются нежеланием городских властей предоставить помощь.

Высшие чины всячески препятствуют женщине в стремлении воссоединиться с ребенком. Из-за этого она оказалась в психиатрической больнице.

За блестящее воплощение образа главной героини Джоли номинирована на разные премии, среди которых престижный «Оскар». Посмотрите триллер, чтобы узнать, сумела ли Кристин Коллинз добиться своего и выстоять в сложной борьбе.

Другие актеры фильма: Джон Малкович («Трансформеры 3: Темная сторона луны»), Джеффри Донован («Правила съема: метод Хитча»).

«Солт» (2010)

Печальная история агента ЦРУ Эвелин Солт собирала полные кинозалы зрителей. На глазах героини российские спецслужбы убивают ее супруга. Вместе с мужем умирает часть души Эвелин, и она начинает борьбу за свою жизнь и честное имя.

Анджелина превосходно играет персонажей с сильным характером, поэтому роль шпионки, которая потеряла любимого, далась ей легко.

В триллере также снимались Лев Шрайбер («Люди Икс: Начало. Росомаха»), Чиветел Эджиофор («12 лет рабства»).

«Турист» (2010)

За работу в драматическом боевике актриса удостоена награды Teen Choice Awards. Запутанная история об известном воре и его возлюбленной получила коммерческий успех и одобрение кинокритиков. Эксперты в области кино положительно отзывались об актерской игре Анджелины.

Боевик с элементами драмы и детектива увлекает непредсказуемым сюжетом. Но главная изюминка состоит в том, что Джоли снимается вместе с Джонни Деппом («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

«Малефисента» (2014)

Зрители привыкли видеть актрису в образах супергеагента или просто сильной женщины. Но в собственном фильме «Малефисента» она сыграла колдунью с противоречивым характером. Сказка стала самой коммерчески успешной картиной с участием звезды, собрав более 700 млн долларов. До этого фильмы Анджелины Джоли не были столь успешными.

«Малефисента» — история со счастливым концом, которую можно смотреть детям. Взрослым фильм тоже нравится, потому что во время его просмотра проблемы и заботы уходят на второй план.

Съемочную площадку со звездой делили Эль Фэннинг («Вавилон»), Шарлто Копли («Команда-А»).

Анджелина Джоли входит в рейтинг самых высоокплачиваемых и востребованных актрис Голливуда. С 2007 года звезда пробует себя в роли кинорежиссера. Ее главные героини нравятся зрителям, даже если фильмы сняты без крутых спецэффектов.