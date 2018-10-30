Мустафа Джемилев: Все, что «национализируют» у Меджлиса, вернем после деоккупации 30.10.2018, 17:25

Мустафа Джемилев

Фото: un.org

Лидер крымскотатарского народа ответил на заявление российских властей в Крыму.

Народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отреагировал на заявление российских властей оккупированного Крыма о "национализации" имущества Меджлиса.

По его словам, после деоккупации полуострова " национализированное" имущество будет возвращено крымскотатарскому народу.

"Все, что у нас будут отнимать - мы воспринимаем спокойно. После возвращения Крыма - все будет восстановлено", - сказал Джемилев в комментарии Крым. Реалии.

Лидер Меджлиса подчеркнул, что значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования представителей диаспоры крымских татар, преимущественно, из Турции, США и Румынии.

Также Джемилев опроверг заявление оккупационных властей, что Фонд Крым принадлежит ему. По его словам, все приписываемое ему имущество зарегистрировано на благотворительный фонд Крым, который был создан в 1995 году Курултаем крымскотатарского народа.

"Все это зарегистрировано на благотворительный фонд Крым. Даже мой родовой дом, приобретенный на мои личные деньги, был передан фонду. У Мустафы Джемилева там нет никакой собственности", - сказал он.

Напомним, что оккупационные власти Крыма решили "национализировать" имущество Меджлиса крымскотатарского народа и передать его подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма.

Россия внесла Меджлис в перечень организаций, деятельность которых приостановлена из-за "экстремизма".