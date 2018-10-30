Президентские выборы в Грузии: что сулит второй тур? 30.10.2018, 17:48

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Независимые эксперты предсказывают победу кандидата от оппозиции.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили приветствовал то, что в стране состоится второй тур президентских выборов, назвав этот факт «показателем демократии», пишет «Голос Америки».

К избирателям также обратился премьер-министр Мамука Бахтадзе и отметил, что второй тур выборов является посланием от грузинского общества о допущенных властями ошибках, а также сигналом о конкретных ожиданиях, которые есть у населения.

«Эти выборы показали нам многое, что в стране многое необходимо изменить в кратчайшее время. Соответственно, это послание общества принято и осознано», – заявил глава правительства Грузии, при этом призывая избирателей к активности во втором туре президентских выборов, чтобы обеспечить победу кандидата, которого поддерживает правящая сила.

Напомним, на выборах президента страны, которые состоялись в Грузии 28 октября, ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов избирателей, необходимых для победы. Так, поддерживаемая властями Саломе Зурабишвили получила 38,64 % голосов избирателей, а кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе — 37,74 %. Давид Бакрадзе, кандидат от оппозиционной «Европейской Грузии», который вышел на третье место, получив 10,97% голосов, призвал своих сторонников во втором туре поддержать Григола Вашадзе.

В свою очередь, Григол Вашадзе поблагодарил Бакрадзе, и одновременно призвал своих сторонников повременить с празднованием победы и подготовиться ко второму туру голосования.

Саломе Зурабишвили до сегодняшнего дня отказывалась делать комментарии для СМИ. Как она заявила, она сделает соответствующее заявление в прямом эфире вечером, 30 октября.

Уроки первого тура

Подтверждение того, что победить власть в Грузии путем выборов возможно, по мнению председателя Кавказского института мира, демократии и развития Гии Нодия, является главным результатом выборов 28 октября. Так как в Грузии, по его словам, руководству страны свойственно «пребывать в иллюзиях насчет своей непобедимости», предстоящий второй тур стал для власти «определенным уроком».

Это является, считает Гия Нодия, и «личным проигрышем» председателя правящей партии, экс-премьера Бидзины Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в единоличном правлении страной. Ведь кандидатура Саломе Зурабишвили была его личным выбором, несмотря на противостояние среди членов его партии.

«То, что Иванишвили избрал абсолютно неадекватного кандидата вопреки желанию своей же партии, должно пошатнуть веру в его лидерские навыки среди его сторонников», – полагает эксперт.

Гия Нодия считает, что, в то же время, второй тур является «личной победой Саакашвили», так как Григол Вашадзе является представителем именно его партии. Политолог говорит, что в данном плане в Грузии не изменилась политическая культура, т.е. в случае, если население разочаровывается во власти, то протестные голоса идут к «самой радикальной оппозиции». При этом эксперт считает, что в данном случае решающую роль сыграл оппозиционный телеканал «Рустави–2», который не скрывает своих симпатий к партии Саакашвили.

«Президент от оппозиции не означает смену власти, так как вопрос, кто руководит страной, определяется на парламентских выборах. Партия Саакашвили вряд ли сможет их выиграть без сотрудничества с другими оппозиционными партиями. Но это уже совершенно другие выборы и сегодня не о них речь», – говорит Нодия.

Напомним, согласно новой редакции Конституции, которая войдет в силу после президентской инаугурации, президент Грузии останется главой государства и главнокомандующим, но его или ее власть будет значительно ограничена в плане принятия решений. Исключение будет представлять военное положение.

«Минимальный шанс»

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что шанс Саломе Зурабишвили выиграть во втором туре «минимален». Как он сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки», если судить исключительно по фактам, то голоса, которые набрала оппозиция, в сумме значительно превысили поддержку, которую получила в первом туре Саломе Зурабишвили.

Одновременно, политолог отметил и то, что явка на выборы 28 октября составила 46,74%. По его словам, можно предположить, что во втором туре власть «путем запугивания» постарается повлиять на тех избирателей, кто не принял участия в первом туре.

В частности, он напомнил, что ранее Григол Вашадзе, кандидат от оппозиционного объединения, в которое также входит партия экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД», сказал, что помилует Саакашвили, который заочно приговорен в Грузии к лишению свободы за злоупотребление властью.

Шарашенидзе говорит, что для части населения Грузии правление Саакашвили ассоциируется с авторитаризмом, произволом силовых структур и несправедливыми судебными решениями, соответственно, данный сегмент, в том случае если он будет задействован, сможет сыграть роль в определении итогов выборов.

«Зурабишвили сможет выиграть второй тур только в том случае, если правящая «Грузинская мечта» сумеет привести на избирательные участки тех избирателей, для которых неприемлемо возвращение Саакашвили к власти. То есть если сработает следующая кампания: мол, Вашадзе помилует Саакашвили, он приедет, всех посадит в тюрьму, в стране начнется насилие и так далее. В противном случае, у Зурабишвили просто нет шанса», – считает эксперт.

Согласно грузинскому законодательству, ЦИК Грузии должен назначить второй тур в течение двух недель после обнародования окончательного итогового протокола. Как заявили в грузинском ЦИКе, в данном случае крайним сроком может быть 2 декабря.