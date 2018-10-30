закрыть
30 октября 2018, вторник, 19:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Арина Соболенко: Намерена отдать все силы в Чжухае, а затем отдыхать

1
  • 30.10.2018, 18:07
Арина Соболенко
Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белорусская теннисистка победно начала малый итоговый турнир WTA в Китае.

Белоруска Арина Соболенко поделилась впечатлениями от победы над Эшли Барти на старте турнира в Чжухае со счетом 6:4, 6:4, сообщает «Прессбол».

"На протяжении нескольких недель я не принимала участия в турнирах и скучала по теннису. Сегодня я бежала за каждым мячом и старалась показать свою лучшую игру. Очень довольна результатом. Здорово, что мне удалось стартовать с победы. Я намерена отдать все силы на корте, а затем отдыхать", — сказала теннисистка.

Следующей соперницей Арины будет француженка Каролин Гарсия.


популярное за неделю

Мнение

Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип
Пир в мавзолее
Пир в мавзолее Ирина Халип
Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников