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В Беларуси хотят ввести запрет на фотографирование без личного разрешения

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  • 30.10.2018, 18:15
  • 3,311

Как будут работать «тихари»?

В Конституционный суд обратились Белорусская республиканская коллегия адвокатов и общественный совет при Министерстве внутренних дел, nn.by.

Они считают неприемлемой сложившуюся ситуацию, когда каждый человек имеет право снимать на фото и видео любого другого человека, находящегося в публичном пространстве — на улице, в транспорте, на массовой акции.

Адвокаты полагают, что публикация в интернете таких фото и видео сопряжено «с нарушением прав и законных интересов» граждан. По их трактовке, «использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну».

Общественный совет при МВД добавляет еще одну проблему — мол, лишь бы кто фотографирует сотрудников милиции при исполнении.

Конституционный суд признал, что вопрос не урегулирован должным образом и предлагает правительству подготовить соответствующий законопроект.


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