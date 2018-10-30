Спор хозяйствующих субъектов Антон Орехъ

30.10.2018, 18:25

Антон Орехъ

Перекраивать карту у нас вошло в моду.

Помните на заре лихих 2000-х была в ходу такая формулировка «спор хозяйствующих субъектов»? Вот что-то примерно такое сейчас как будто и происходит между Ингушетией и Чечней. Но если вы помните, в начале лихих 2000-х «спором хозяйствующих субъектов» прикрывали политику, попутно перераспределяя бизнес. Сейчас на нашем неспокойном юге ситуация похожая. Ведь спора именно между Ингушетией и Чечней нет. Оба субъекта подписали договор и поделили территории. Но по факту, тысячи ингушей не довольны ни договором, ни своей властью.

Перекраивать карту у нас вошло в моду. В 2014 году уже кроили – даже у соседнего государства кусок забрали. Что же может помешать нарезать гектары внутри страны?

Реакция простых людей всегда показательна. А в Ингушетии которую неделю бурное недовольство – теперь уже вплоть до Конституционного суда. Люди, как правило, чувствуют подвох и обман. Территории поделили не по-братски. Чечня получила больше и кто из вас этому удивлен?

На вновь приобретенных территориях, как говорят, должна быть нефть – и для кого это сюрприз? Рамзан Кадыров, отхватив кусок у соседей, еще больше утвердится в роли фактического лидера Кавказа, а Ингушетия, которая и так является самым маленьким субъектом Федерации, если не считать федеральных городов, станет еще меньше и будет рада, если однажды кому-то не придет в голову возродить Чечено-Ингушетию.

Отменить уже подписанный договор немыслимо. Пока Кремль делает вид, что «не следит за ситуацией». Но если станет совсем жарко, то, конечно, примет сторону Рамзана и Чечня получит всё, что ей нравится. У нас тут не Америка, где каждый штат имеет реальную власть на своей территории и может спорить с Вашингтоном. У нас с Москвой, да еще и с Рамзаном спорить никому невозможно. Значит, так или иначе, раздел земли утвердят. Нагнут Евкурова, депутатов, Конституционный суд.

Но народ же всё запомнит. На Кавказе у людей вообще память хорошая. Там долго помнят все обиды и притеснения. И я скажу вам, что главная опасность для нашей страны исходит не от Америки и НАТО, не от Украины, Китая или террористов. Главная опасность в противоречиях, которые существуют между субъектами и народами. До поры до времени они дремлют, но и в Советском Союзе дремали – пока не проснулись и не вспыхнули. И страна развалилась.

Я не говорю, что из-за нескольких гектаров ингушской земли развалится Россия. Но поводы для больших волнений не всегда бывают значительными. Часто даже войны начинаются вроде бы из-за какой-то ерунды.

Антон Орехъ, Telegram-канал «Antony Nut»