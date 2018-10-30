В Белыничском районе учителей отправляют собирать яблоки 6 30.10.2018, 18:34

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Власти активно используют принудительный труд.

Интересно, по своему желанию или под принуждением? В эфире информационно-аналитической программы «Днями», которую выпускает телеканал «Беларусь 4» по заказу Могилевского облисполкома, показали, как в Белыничском районе на уборку урожая отправляют учителей и воспитателей, передает mspring.online.

Согласно репортажу, в этом году в хозяйстве «Новая Друть» в агрогородке Техтин большой урожай яблок – свыше тысячи тонн плодов. Поскольку работники хозяйства не успевают собрать все в срок, к ним на помощь отправили педагогов из школ и детских садов Белыничского района, обозначив их как «шефские организации».

Учитель физкультуры Александр Шакуров и воспитатель детского социального приюта Наталья Заборонок в сюжете выразили готовность поддерживать колхоз и помогать убирать урожай. Впрочем, можно ли было в эфире государственного телеканала сказать иначе?

Белорусские правозащитники из «Весны» обращают внимание на то, что сельхозработы, на которые направляются работники других предприятий, есть ничто иное как принудительный труд. Как правило, райисполкомы издают незаконные распоряжения о направлении людей на помощь в уборке урожая, которые прямо нарушают трудовое законодательство Республики Беларусь и международные договоры, ратифицированные нашей страной.

Так, ст. 20 Трудового кодекса Республики Беларусь запрещает нанимателю требовать от работника исполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Данные случаи перечислены в ст. 33 Трудового кодекса, и ежегодные сезонные работы по уборке овощей таковыми не являются.

Кроме того, принудительный труд запрещён и ст. 13 Трудового кодекса Республики Беларусь, в соответствии с п. 2 ч. 2 которой принудительным трудом, кроме прочего, является работа в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы в целях экономического развития.