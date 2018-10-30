Уэсс Митчелл: Я ценю видение Купалы белорусов как суверенной и независимой нации 30.10.2018, 19:06

Уэсс Митчелл

Фото: AFP

Помощник госсекретаря США приехал в Минск и возложил цветы к памятнику Янке Купале.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл прибыл в Минск с официальным визитом. В Минске он возложил цветы к памятнику Янке Купале, сообщает пресс-служба посольства США в Минске.

В Беларуси Митчелл впервые. Во время визита Уэсс Митчелл, как указано на сайте Госдепа, встретился с высокопоставленными белорусскими чиновниками, чтобы обсудить американо-белорусское сотрудничество по ряду глобальных проблем.

«Я ценю видение Купалы белорусов как суверенной и независимой нации», — сказал Митчелл во время возложения цветов.

Неделю назад Митчелл, выступая на мероприятии Атлантического совета — американского экспертного центра по международным делам, сказал, что перед США стоит задача «укрепить Запад, чтобы противостоять растущему влиянию соперников». И назвал Беларусь «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма».