Президент Монголии грозит объявить голодовку 30.10.2018, 19:21

Халтмаагийн Баттулга

Халтмаагийн Баттулга заявил, что готов объявить голодовку или устроить сидячую забастовку.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил, что готов объявить голодовку или устроить сидячую забастовку, если парламент республики — Великий Народный хурал — откажется от добровольного самороспуска, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

На вопрос о том, что он сделает после того, когда попросит парламент расформироваться, президент ответил: «Голодная забастовка?». «Это та сцена, на которой мы сейчас находимся. Я пробовал различные варианты, направлял предложения, мы обсудили этот вопрос», — добавил он.

По мнению аналитика рынка и главы финансовой группы Altan Bumba Дейла Чой, президент такими действиями хочет получить больше полномочий для своей администрации. «Все эти шоу должны набирать популярность у электората, чтобы заручиться поддержкой избирателей», — подчеркнул эксперт.

Накануне, 29 октября, президент страны вручил спикеру парламента Миегомбыну Энхболду письмо, в котором предложил обсудить досрочный роспуск Великого Народного хурала. В письме говорится, что парламент не смог выполнить обещания, которые он давал во время выборов 2016 года, а также допускал нарушение местных законов.