В Минск прилетит президент не признанной Беларусью Республики Косово 4 30.10.2018, 19:48

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Хашим Тачи

В списках МИД Беларуси Хашим Тачи указан как «политический деятель Косово».

В Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Минске 31 октября — 1 ноября, примет участие пятый президент Республики Косово Хашим Тачи.

В списках участников конференции, предоставленных журналистам МИД Беларуси, Тачи указан как «политический деятель Косово», передает tut.by.

У себя в твиттере Тачи написал, что с нетерпением ждет своего первого визита в Беларусь, и поблагодарил председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера за приглашение в Минск.

«Процессы мира и примирения в Европе могут укреплять друг друга и способствовать миру на нашем континенте. Все в Косово предназначено для продвижения вперед на нашем евроатлантическом пути», — написал Хашим Тачи.

Напомним, 17 февраля 2008 года парламент Косово объявил о независимости Косово в одностороннем порядке. Независимость республики от Сербии признали 108 стран.

Беларусь не признала независимость Косово. В 2008 году «депутаты» «палаты представителей» и члены совета республики Национального собрания Беларуси осудили одностороннее провозглашение независимости Косово и призвали парламенты всех стран «объявить декларацию о независимости не имеющей законной силы».

В марте этого года министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с послом Республики Сербия в Беларуси Велько Ковачевичем, где «подтвердил неизменность позиции Республики Беларусь по вопросу территориальной целостности Республики Сербия и подчеркнул готовность и впредь оказывать поддержку сербской стороне на различных международных площадках».