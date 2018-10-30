Алексей Шевченко: Зачем вообще минское «Динамо» участвует в КХЛ? 1 30.10.2018, 19:56

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Хоккейный эксперт раскритиковал минское «Динамо» после поражения от «Амура».

Российский журналист и хоккейный эксперт Алексей Шевченко раскритиковал минское «Динамо» после поражения от «Амура» (3:6), сообщает «Спорт-Экспресс».

«Минское «Динамо» с каждым матчем выступает все хуже и хуже, а вчерашний разгром от «Амура» – повод задуматься, зачем вообще команда участвует в турнире. Я и в прошлый раз говорил, что это ненормальная серия неудач. В этой есть чувство обреченности, нет никакого прогресса игроков, а вся команда ломается после первых трудностей.

Но вот и новый генеральный директор клуба говорит, что он не сторонник увольнения Горди Дуайера, не хочется ему «размахивать шашкой», а надо разобраться и укрепить состав. Вроде бы уже к завтрашнему дню будут подготовлены кандидатуры новичков. Конечно, я тоже за системный подход, не надо поддаваться эмоциям, а нужно все тщательно рассчитать. Но когда у тебя команда 11 матчей подряд не может сделать ровным счетом ничего на льду, а некоторые игроки просто отбывают номер, то уже приходит время принимать решения.

Если, конечно, есть задача выйти в плей-офф. Не понимаю, каких сейчас хоккеистов найдут в клуб? Нет ведь специального склада с классными игроками, которые ждут возможности усилить какую-нибудь команду. На европейском рынке достаточно пусто, на местном – никого. Не забывайте и то, что «Динамо» поставило себе внутренние ограничения на количество легионеров. И еще надо ответить на серьезный вопрос – вы уверены, что Горди Дуайер сделает так, что новички заиграют? Я смотрю на того же Патрика Уиркоша и сомневаюсь в этом», – сказал Шевченко.