Какие закуски нельзя сочетать с алкоголем: советы врачей 9 30.10.2018, 20:04

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Специалисты составили рейтинг того, чем нельзя запивать или заедать горячительные напитки.

Всем знакомо негласное правило застолья "выпиваешь – закусывай", однако, как утверждают медики, не все традиционные закуски можно сочетать с алкоголем. Об этом сообщает healthystyle.info.

Чтобы яркая вечеринка не превратилась в утренний кошмар с головной болью нужно понимать, какие продукты нельзя сочетать со спиртным. Итак, специалисты составили рейтинг того, чем нельзя запивать или заедать горячительные напитки:

1. Энергетики

В них содержатся вещества, повышающие давление и вызывают спазм сосудов головного мозга. Если их смешивать, то это может здорово навредить почкам, а также спровоцировать судороги и развить анемию.

2. Маринады

Комбинация из традиционных для застолья маринованных овощей очень сильно вредит не только почкам, но и печени. Ведь в их рецептуре присутствует уксус. Если уж хочется закусить чем-то кислым, то для этого лучше подойдет консервированный или соленый огурец или квашеная капуста.

3. Газированные напитки

Углекислый газ, содержащийся в напитках с пузырьками, раздражает желудочную слизистую, что ускоряет всасывание спирта. Опьянеть из-за этого можно очень быстро.

4. Помидоры

Такая закуска, как томаты, может привести к проблемам с пищеварением, тем не менее, продукты, сделанные на основе помидоров (томатная паста, кетчуп, соус), не навредят. Помидоры в собственном соку и томатный сок можно мешать со спиртным.

5. Сладости

Алкоголь в сочетании с шоколадом и другими сладкими продуктами дают усиленную нагрузку на поджелудочную железу. От такого "микса" может возникнуть боль в животе или спазмы.

6. Жирное мясо

Во время застолья лучше отказаться от жареного мяса. Лучше вместо него закусывать запеченным или отварным или вообще рыбой.

7. Фрукты

Фрукты помогут алкоголю забродить.

8. Кофе

Смесь этого напитка с алкоголем повышает опасность возникновения гипертонического криза или спазмов сосудов головного мозга.