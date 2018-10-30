Пашинян остался единственным кандидатом на пост премьера Армении 30.10.2018, 20:06

Никол Пашинян

Голосование по его кандидатуре состоится 1 ноября.

Кандидатура исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост главы правительства является единственной. Об этом во вторник вечером сообщили ТАСС в пресс-службе парламента республики.

"Конечный срок для выдвижения кандидатов истек, единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении является Никол Пашинян", - сообщили в пресс-службе законодательного органа страны.

Кандидатуру Пашиняна во втором туре голосования для избрания главы кабмина выдвинули парламентские фракции "Елк" и "Царукян", к которым присоединились четыре депутата от бывшей правящей Республиканской партии.

Сам Пашинян неоднократно заявлял, что выдвинул кандидатуру по техническим соображениям и призвал парламент проголосовать против него для того, чтобы распустить законодательный орган страны.

Голосование по кандидатуре Пашиняна состоится 1 ноября.