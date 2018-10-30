Иван Винник: Украине есть смысл разместить военные базы США на своей территории 6 30.10.2018, 20:27

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Фото: EPA

Американские базы помогут Украине обезопаситься от агрессии РФ.

Украине есть смысл разместить на своей территории военные базы США, чтобы обезопаситься от агрессии Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, отвечая на вопрос о целесообразности появления таких баз в нашей стране.

"Очевидно да, потому что все страны НАТО, которые сегодня находятся в непосредственной близости к Российской Федерации или граничащие со странами, которые находятся под непосредственным ее влиянием, строят такие базы.

Речь идет, например, о Польше, которая выделяет 1 млрд евро из военного бюджета для того, чтобы построить полноценную базу НАТО на своей территории, где разместятся 2,5 тысячи военнослужащих и административный персонал.

Это будет постоянный пункт дислокации американской армии. То же делают в меньшем масштабе балтийские страны. РФ сама побудила эти страны развивать свою национальную безопасность и оборону с применением подобных мер ", - отметил украинский депутат.