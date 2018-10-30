SEHA-лига: БГК выиграл у «Вардара» с преимуществом в 15 мячей
- 30.10.2018, 20:59
Брестчане уверенно победили македонскую команду.
В очередном туре группового этапа СЕХА-Газпром-лиги БГК имени Мешкова взял верх над македонским "Вардаром" — 35:20.
БГК ИМ. МЕШКОВА — ВАРДАР — 35:20 (19:9)
БГК им. Мешкова: Мацкевич, Черепенько (н.в.), Корсак; Будейко (4), Ященко (4), Бочко (5), Ивич (2), Шумак (1), Баранов (5), Разгор (6), Мочалов (1), Обранович, Дорофеев (1), Сельвесюк (4), Лощаков, Куран (2).
Вардар: Димов (2), Кукуловски (1), Недановски (1), Поповски (4), Калифа, Крстевски, Войводич (5), Атанасовски (4), Мишевски (3), Кизич.
Таблица: Загреб — 15 (6), Нексе — 15 (6), Вардар — 15 очков (7 игр), Татран — 12 (7), БГК имени Мешкова — 12 (7), Стяуа — 9 (6), Войводина — 6 (6), Железничар — 6 (6), Металург — 4 (7), Извиджач — 1 (6).