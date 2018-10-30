Инвесторы бегут из Мексики за 33 дня до инаугурации президента 30.10.2018, 21:18

Песо ослабел на 3,5 процента, пробив отметку в 20 за доллар.

Медовый месяц Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с рынками внезапно завершился за 33 дня до его вступления в должность президента Мексики, передает finanz.ru.

Решение Лопеса Обрадора отменить после инаугурации в декабре проект строительства аэропорта стоимостью $13 миллиардов вызвало смятение на рынках. Песо ослабел на 3,5 процента, пробив отметку в 20 за доллар, рыночная капитализация акций сократилась более чем на $17 миллиардов, а JPMorgan Chase & Co. понизил прогноз экономического роста на 2019 год, сказав, что центробанку теперь, вероятно, придется повысить процентные ставки, чтобы замедлить отток капитала.

Дело не в том, что инвесторам очень уж нравился проект аэропорта. Он был далек от совершенства. Проблема в том, что требование его отмены всего день спустя после того, как плохо организованный референдум показал, что большинство мексиканцев выступают против проекта, послало инвесторам более широкий сигнал: существующие контракты могут быть отозваны практически без предварительного уведомления. Это может быть строительство аэропорта сегодня, нефтяные контракты завтра и проекты в горнорудной отрасли на следующий день. Для инвестиционного сообщества, всегда с недоверием относившегося к Лопесу Обрадору, это тревожный индикатор.

‘Нарушение обязательств’

Референдум "посылает серьезный сигнал неопределенности международным рынкам, инвесторам и всем гражданам Мексики", сказал на пресс-конференции в понедельник глава национальной бизнес-палаты Хуан Пабло Кастаньон . "Это нарушение обязательств, взятых на себя мексиканским государством, и нарушение действующей правовой структуры", - отметил он.

В то время как Лопес Обрадор еще в ходе предвыборной кампании обещал отменить проект, мексиканские активы выросли после избрания его президентом на фоне встреч политика с предпринимателями и обещаний упорядоченной смены власти. Спокойствие было нарушено в понедельник. Валюта, акции и облигации страны пережили худшую распродажу со времени неожиданной победы Дональда Трампа на выборах 2016 года в США, которая создавала риск того, что Мексике придется платить за стену на границе, тогда как торговый договор НАФТА будет отменен. Eurasia Group говорит, что события показывают, что влияние более дружественных для рынка советников избранного президента, таких как руководитель администрации Альфонсо Ромо, который курировал переговоры с инвесторами, будет ограниченным.