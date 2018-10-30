Батлейку Ивана Кирчука выкупили и вернули владельцу 5 30.10.2018, 21:32

Фото: facebook.com/gleb.labadzenka

«Батлейка» попала в конфискат и могла отойти к ловким коллекционерам.

Аутентичную батлейку Ивана Кирчука выкупили и вернули владельцу. Об этом сообщил журналист и общественный активист Глеб Лободенко, передает euroradio.fm.

"В результате недельных переговоров и проведенной спецоперации удалось выкупить батлейку Кирчука и вернуть ему обратно. Благодарю сотрудников брестского конфиската за полное понимание ситуации и содействие в этом деле!" — написал Лободенко на своей странице в Фейсбуке.

В августе таможенники остановили на белорусско-польской границе "Батлейку". Кукольный театр с 28 персонажами — часть этнографической коллекции, с которой этно-трио "Троица" путешествовало по миру с 1999 года. Экспонаты коллекции были декорациями на концертах и спектаклях этно-трио.

Перевезти варшавскую этнографическую коллекцию Кирчука вместе с уникальной "Батлейкой" в Беларусь взялся генпродюсер Еврорадио Евгений Калмыков. Но на белорусской границе оказалось, что кукольный театр весит 64 кг, а без таможенной пошлины в Беларусь можно ввезти только неделимую вещь, которая весит не более 35 кг.

Вся коллекция весила около 300 кг. Соответственно, нужно было заплатить по 4 евро за каждый килограмм. Поэтому перевезти коллекцию стоило бы 1200 евро.

В результате Калмыков был вынужден везти коллекцию обратно в Польшу, где в Музее белорусской этнографии и фольклора в польской Гайновке она была оставлена — кроме "Батлейки", которую изъяли на границе.

"Батлейка" попала в конфискат и могла отойти к ловким коллекционерам. Тогда Глеб Лободенко договорился с брестским преподавателем курсов "Мова Нанова" Максимом Хлебцом, чтобы следить за судьбой ценной коллекции. Сотрудники конфиската пошли им навстречу и сообщили, когда товар прошел оценку. Максим Хлебец сразу пришел в магазин и внес нужную сумму денег. Теперь "Батлейка" вернется к Кирчуку.