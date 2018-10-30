Некроманты Егор Седов

30.10.2018, 22:07

Безвременье - тоже временное явление.

Обычно я не интересуюсь российской филателией - моих тем нет (а всяческого милитаризма, орденов, оружия и прочего в том же духе - более чем достаточно), и ладно. Но тут захотелось поделиться этим "шедевром". Создать который, наверное, было бы под силу и мне - художником для этого совсем не обязательно становиться. Полагаю, даже нежелательно.

Ну, каков юбилей, таков и юбилейный выпуск, форма содержанию соответствует.

Но появление "шедевра" (с небольшой ошибкой в одной из орденских планок; ай-яй-яй, а ведь вступающий в ВЛКСМ был обязан перечислить эти ордена - все шесть) означает, что для государства юбилей - значимый.

В 90-е меня это несколько удивляло: почему агентство назвали "ИТАР-ТАСС", ведь этого "СС" больше не существует? Почему газета - вполне себе "перестроечная" в ту пору - так и осталась "Комсомольской правдой"? Смеха ради, что ли?

Потом стало не до смеху.

Хотя вся эта гальванизация трупа была ползучей.

Появились "Старые песни о главном" (название, сляпанное из слегка переделанной строчки песни Жанны Агузаровой, которую, если кто помнит, сажали за "песни не о главном" - ненадолго, но репрессировали).

Пошли разговоры "ну, было же и что-то хорошее в СССР". И вели их порой совсем не какие-то замшелые динозавры...

А потом настали "нулевые", явился миру гимн, пошла гулять советчина...

То, что мы сегодня видим с этим празднованием 100-летия комсомола - это итог процесса. Уже ставшие старцами профессиональные карьеристы, для которых комсомол был первой важной ступенькой, вытащили из гроба труп. Принарядили, подкрасили - вид стал примерно таким, как у "шедевра филателии", выпущенного по случаю в РФ.

Теперь бьют в барабаны и устраивают ритуальные пляски - ну, как могут, конечно. А нас на свой ритуал заставляют смотреть. А трупик все не оживает у этих некромантов-геронтократов.

И не оживет! Зря только устанут от своих камланий.

А мы - уже устали. От геронтократии.

Почему он не оживет?

Ну, вот смотрите. Когда была Олимпиада-80, а ныне мучительно гальванизируемый покойник был еще жив, страной тоже правили старцы. Но ни одному дряхлеющему партработнику не пришло бы в голову позировать с факелом. И никому не пришло в голову приглашать пожилых ветеранов спорта зажигать Олимпийский огонь. Ветеранам - почет и уважение, пусть приветствуют огонь на трибунах - а зажигать его будет молодой действующий спортсмен.

А теперь - для сравнения - Сочи. Ну, всем это еще памятно.

И вот так у них всё.

Госдума - десятки лет один и тот же набор одних и тех же лиц.

Эстрада - десятки лет одни и те же, одни и те же! Иные уже из штанов выпрыгивают, думают, что концентрированной пошлостью могут привлечь молодежь. А в ответ - недоуменные взгляды, если только не верчение пальцем у виска...

Увлечь страну некромантией тоже не получилось. Вот погрузить ее в безвременье своими камланиями - это они сумели. Но истина иногда бывает в виде каламбуров: безвременье - тоже временное явление.

Егор Седов, Facebook