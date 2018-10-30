Google отследил, как белорусы переключились с России на Польшу 14 Владимир Аплевич, Hrodna.life

30.10.2018, 22:16

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Белорусы уже давно ищут работу на Западе.

Белорусское руководство уверяет Россию, что Беларусь вовсе не разворачивается на Запад. Однако сами белорусы уже давно развернулись в западном направлении. По крайней мере, в вопросах трудоустройства и миграции.

Сервис Google Trends показывает, когда произошел перелом и какой регион страны сейчас меньше всего интересуется работой в России.

Ездить на заработки в другие страны для белорусов – обычное дело. Но в последнее время количество мигрантов быстро увеличивается и это признает даже официальная статистика.

Самым популярным направлением для выезда на заработки раньше была Россия. События в Украине в 2014 года, аннексия Крыма и дальнейшие санкции обрушили курс российского рубля. Это подтолкнуло белорусов к поиску другой страны для работы.

Падение курса – падение спроса

Работу активно ищут с помощью интернета. Согласно данным Google Trends рост количества запросов «работа в Польше» из Беларуси в поисковике пришелся на начало 2015 года. Это как раз то время, когда курс российского рубля колебался в пределах 65 за доллар.

Объявление на территории Польши, неподалеку от границы с Беларусью

Этот тренд сохранился и уже через год, в начале 2016 г., запрос «работа в России»« уступил по популярности запросу «работа в Польше». С тех пор количество запросов «работа в Польше»» растет, а количество запросов «работа в России» продолжает падать.

Регионы

Работа в России больше всего интересует жителей восточных регионов Беларуси. Но в 2018 году уже нигде в стране запрос «работа в России» не превышает по популярности «работа в Польше».

За год только в Польшу уезжает целый город

То, что все больше белорусов выбирают для работы и миграции страны ЕС, подтверждают цифры Евростата.

В 2017 году 51 841 гражданин Беларуси получил вид на жительство в странах Европейского союза. Из них 42 756 получили вид на жительство в Польше. Помимо этого в 2017 году 35 000 белорусов получили польские рабочие визы.

Если сложить эти цифры, то получится, что в прошлом году только в Польшу уехал целый Жлобин (76 тыс) или две Сморгони.

Владимир Аплевич, Hrodna.life