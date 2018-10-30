В Великобритании вдвое выросло число претендентов на паспорт Ирландии 30.10.2018, 22:25

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Число желающих получить ирландский паспорт увеличилось из-за выхода Великобритании из ЕС.

Число заявлений британских граждан на предоставление ирландского паспорта после голосования за выход Великобритании из Евросоюза возросло почти в два раза. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальные источники. На ирландское гражданство может претендовать тот, чьи родители или бабушки и дедушки родились в Ирландии.

Отмечается, что в 2015 году за ирландским паспортом обратились 46 тысяч британцев. В 2017-м на ирландское гражданство претендовали 81 тысяча человек. За первые пять месяцев 2018 года паспорт Ирландии запросили 45 тысяч граждан Соединенного Королевства.

Ирландия является членом ЕС. Ее граждане сохранят безвизовые льготы со странами Евросоюза, независимо от результатов переговоров Лондона с Брюсселем по условиям Брекзита.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Переговоры по Брекзиту между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня и продлятся до конца 2018 года. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену Акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет.