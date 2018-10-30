Басков после МТЗ: Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть на людей 3 30.10.2018, 23:15

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Дмитрий Басков

Фото: tut.by

Гендиректор минского «Динамо» поделился впечатлениями после похода с командой на МТЗ.

Новый гендиректор столичного "Динамо" Дмитрий Басков поделился впечатлениями после похода с командой на Минский тракторный завод. Функционер отметил, что белорусским хоккеистам время от времени следует "смотреть на людей", передает pressball.by.

- Такие мероприятия приносят эмоциональную пользу. В любом случае они нужны. "Динамо" не хватает командного духа, это видно не только нам, но и всем. Будем проводить такого рода встречи, будем думать, чем еще привлечь наших хоккеистов, чтобы они объединились и стали командой единомышленников, которые должны добиваться общей цели.

Мне очень понравилась эта экскурсия. Знаете, когда ты живешь с одной картинкой в голове, а потом появляется другая, это полезно. Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть на людей. У хоккеистов должна произойти переоценка ценностей. Они должны увидеть и понять, что хоккей — интересная жизнь. Нужно ценить каждый день, проведенный в хоккее, потому что это когда-нибудь закончится.

Поражение от "Амура" стало для минского "Динамо" "рекордным" — 11-м подряд. Такой продолжительной серии у "бело-синих" не было 10 лет, с тех пор, как в дебютном сезоне в КХЛ белорусский коллектив уступил в девяти встречах кряду.

Из 22 матчей "регулярки" подопечные Горди Дуайера проиграли 18 и идут последними на "Западе".