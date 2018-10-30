Анатомия пропаганды 1 Игорь Эйдман

30.10.2018, 23:22

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Игорь Эйдман

Чтобы развеять мифы путинской пропаганды, нужно объяснять простые вещи.

Путинская пропаганда и созданная ей гражданская квазирелигия держатся на ограниченном наборе позитивных и негативных мифов. Каждому отрицательному, пугающему мифу противостоит положительный. Вывод (на основе синтеза негативного и позитивного мифов) льстит самолюбию обывателей и одновременно поддерживает их лояльность режиму.

Приведу некоторые группы мифов: 1 – негативный миф, 2 – позитивный миф, 3 – синтез (вывод).

1. Лихие 90-е.

2. Путинская стабильность.

3. Не будет Путина – будет опять бардак, как в 90-е.

1. Извращенная Гейропа.

2. Традиционная, правильная Россия.

3. Европа – отвратительна, а мы красавцы. Путин защищает наши задницы и наших детей от европейского гей-разврата, который грозит перекинуться на Россию.

1. Запад, приходящий в упадок.

2. Россия, поднявшаяся с колен.

3. Под Путиным мы опять круче всех и всех сделаем.

1. Слабые западные лидеры.

2. Сильный Путин.

3. Нам повезло, у нас самый крутой лидер, с ним мы не пропадем.

1. Агрессивные, русофобские блок НАТО и США.

2. Миролюбивая Россия.

3. США нам угрожает, но Путин за мир. Он отражает американские козни и защищает наши интересы.

1. Бандеро-фашистская Украина.

2. Россия – победитель фашизма.

3. Путин прав, что борется с фашизмом в Украине, защищает русских от бандеровцев.

1. США пытается подчинить своей воле Россию, захватить ее богатства и недра.

2. Путин защищает Россию от возможной американской агрессии, создает для этого сверхоружие и сильную армию.

3. Если Путина не будет, возможна война, нас захватят и поработят.

Для того чтобы развеять эти мифы, необходимо объяснять людям достаточно простые вещи: России никто не угрожает. Американцы и европейцы не собираются посягать на природные ресурсы и задницы ее жителей. В Украине у власти нет фашистов и местным русским ничего не угрожает. Путин преступно напал на нее. Он не поднял Россию с колен, а поставил ее раком. При нем чиновники и олигархи еще больше воруют, чем раньше. От него, а не от НАТО, исходит угроза войны. И так далее.

Как вы считаете можно объяснить взрослым людям то, что дважды два – четыре?

Игорь Эйдман, Facebook