Сын Якуба Коласа: Отец мечтал, чтобы белорусы стали богаче и добрее 30.10.2018, 23:37

Младший сын классика Михась Мицкевич рассказал о мифах об отце, его дружбе с Купалой, чувстве юмора и много другом.

Накануне 136-летия со дня рождения Якуба Коласа его младший сын Михась Мицкевич рассказал kp.by о мифах об отце, его дружбе с Янкой Купалой, чувстве юмора и навыках, выработанных за годы тюрьмы.

В центре Минска, недалеко от Академии наук, на огороженной забором территории живут сын, внуки и правнуки знаменитого Якуба Коласа. Рядом - Дом-музей писателя, в котором он жил до самой смерти. Михасю Константиновичу Мицкевичу 92 года, он не комментирует байки про знаменитого отца, но фантазии порой задевают.

- Писали, что Колас с Купалой ездили на пикник и там заспорили - чья машина лучше? И когда Колас сказал, что его, Купала высадил его на дороге: «Дальше сам!» - Михась Константинович рассказывает про небылицы, но зла не держит: - Во-первых, до войны никто на пикники не выезжал. Собирались или у Купалы дома, или у нас встречались, иногда в Союзе писателей. Еще писали про золото и драгоценности Коласа. Но самая главная драгоценность - рукописи и сберегательная книжка отца, сгоревшие в начале войны.

- Михась Константинович, откуда тогда слухи о богатствах Коласа? Почему Мазуров (первый секретарь ЦК КПБ. - Ред.) после его смерти дал команду создать комиссию для вскрытия сейфа писателя?

- Вскрывать смысла не было, у нас был ключ. Может, у Мазурова мелькнула мысль, что в нем какая-то крамола? Но обнаружили рабочие бумаги, зарплату, две серебряные чарочки, которые Купала подарил моим родителям на 25-летие брака, и малюсенькие золотые часики мамы. Они сейчас в Литературном музее Коласа.

«Машеров сказал, что «Новая зямля» - его настольная книга»

- В 1926 году, в год вашего рождения, Якубу Коласу присвоили звание народного поэта БССР…

- …но Купале дали народного на год раньше. Хотя в то время какая там была известность? Надо учитывать ситуацию - мы только вышли из запрета на белорусский язык, на котором нельзя было говорить более ста лет. За XIX век сюда привезли порядка 100 тысяч русских чиновников. Даже мой дед, отец матери, был псаломщиком из Ярославля…

Сегодня для меня очевидно, что каждый чиновник должен в совершенстве владеть двумя государственными языками. Свой народ - свой язык, многие постсоветские республики идут по этому пути. Причем белорусский язык среди славянских - самый красивый.

Якуб Колас через год после тюрьмы, 1912 год

Фото: личный архив kp.by

Его немного подпортили, подгоняя под русский, он был мягче, например, «снег» писался с мягким знаком - «сьнег». Из европейских языков по красоте белорусский на третьем месте после итальянского и французского.

Белорусская литература тоже богатая и яркая. «Новая зямля» Коласа - такой поэмы нет ни у русского народа, ни у украинского. Равнозначна поэма другого Мицкевича, Адама, - «Пан Тадеуш». У меня была мечта - издать в одном томе «Пана Тадеуша» и «Новую зямлю». Это история Беларуси: в одной книжке история шляхты, в другой - белорусского народа.

Самое неприятное для меня, что из школьной программы исключили трагикомедию Купалы «Тутэйшыя». Исключили и «Сымона-музыку» - вершину поэтического творчества Коласа, он задумывал ее как сказку жизни. Было три варианта поэмы. Я хотел издать ее с концовкой из первого варианта. Там Ганна умирает, но возрождается «светлай постаццю», когда Сымон-музыка приходит на ее могилу. По сути, под Сымонам-музыкой закамуфлирован поэт-адраджэнец, а Ганна - это символ Беларуси.

Поэма в значительной степени поучительная, вся напичкана аллегориями. За это ее жутко кастрировали. Приходилось править и Коласу - чтобы вышло хоть что-то. И за «Новую зямлю» отцу пришлось выслушать много критики - вплоть до «кулацкая поэма!», «как это - иметь свою землю?» Но позже Машеров сказал, что «Новая зямля» - его настольная книга. Отец очень переживал за родной язык. Накануне смерти написал письмо в ЦК партии «О состоянии белорусского языка», но его положили под сукно.

- Михась Константинович, вы полвека работали в Физико-техническом институте НАН. Как отец отреагировал на ваш выбор технической профессии?

- Говорил: «Кінь ты свае гэтыя металы. Ідзі вучыся на агранома, будзешь жыць і працаваць на раене». На что моя мудрая супруга говорила мне: «Сам-то Колас живет в городе, а не в деревне!»

Заведующий лабораторией НАН Михаил Мицкевич (слева) рассказывает про новейшие разработки Петру Машерову

Фото: личный архив kp.by

Отец с детских лет прививал мне любовь к природе: водил в лес, на речку. Ездили с ним в Ждановичи - тогда это были приграничные места, надо было иметь визу. Зато там было много грибов, отец приносил по 500 боровиков.

Мы тогда жили в Войсковом переулке, в доме с русской печью, там и сушили грибы. Дом, а с ним и рукописи, и сберкнижка отца сгорели на третий день войны, во время бомбежки. Нас успели вывезти, но мы видели, как рушились соседние дома и летали пылающие головешки. Было страшно и от полного отсутствия информации.

Утром 22 июня отцу позвонили из редакции и по секрету сказали, что началась война. 24-го мы в срочном порядке выехали в Москву, но под Оршей наш поезд попал под бомбежку. Купала прислал машину, и перед эвакуацией мы день пересидели у него на даче в Левках (сейчас там филиал Музея Янки Купалы. - Ред.). А затем уехали из республики на время войны.

- Как отец переживал те события?

- Он был молчун. Редко высказывал свои мысли, переживал внутри, был очень выдержанным. Возможно, такая реакция выработалась за три года тюрьмы (отбывал заключение в минской тюрьме за организацию нелегального учительского съезда (1908—1911). – Ред.) - не лезть и не болтать. И он был полностью поглощен работой. Рано вставал, возился с дровами, после завтрака до обеда писал. После обеда - два часа сна (ночью спал плохо - часа 3 - 4). И потом снова садился писать.

Якуб Колас с детьми Юркой, Михасем, Даником и женой Марией Дмитриевной (1928 год)

Фото: личный архив kp.by

«Когда Свислочь вышла из берегов, Купала переехал к нам»

- Каким вам запомнился Янка Купала?

- С Купалой у отца была настоящая дружба, он всегда приносил мне кулек конфет или печенья, подарил два альбома с картинками животных. Недели три Купала жил у нас, когда в 1931 году Свислочь вышла из берегов и близлежащие дома затопило метра на полтора. Затопило и его дом, он жил напротив бани Плавского (район нынешней Интернациональной), мы с отцом ходили в нее мыться.

С виду Купала был мягкий и деликатный. Но выпивал много. И когда выпивал, терял равновесие. За несколько лет до гибели Купалы у нас отмечали Первомай. Взрослые выпили домашней настойки, я сидел рядом с Купалой. С другой стороны - его жена, тетя Владзя. И вдруг он встает и падает, я его еще подхватил...

- Наверняка Купала и Колас обсуждали разные события. Что отца возмущало сильнее всего?

- Отца возмущал беспорядок в сельском хозяйстве, он считал, что без хозяина порядка не будет. А когда все общее - все ничье. Но отец был осторожным, думал над каждым словом. Периодически ему привозили книги из комитета по сталинским премиям. Порой только открывал и сразу откладывал со словами: «Я это читать не буду. Это фальшь». У него был колоссальный опыт работы с книгами…

Некоторые говорят про отца - прижимистый, скупой. Да, на всякие забавы денег не давал. Но если понимал, что у человека беда - запросто. Однажды охотились на тетеревов, и местный житель пожаловался на свое горе - корова пала. Отец уточнил: «Колькі каштуе?» - «Тысячы тры» - «Добра, прывязу». И отвез. Мы еще смеялись, что «твае цецерукі каштавалі столькі, колькі карова». На помощь людям отец денег не жалел, но чтобы купить новую вещь в дом - это было непросто. Мама, особенно накануне прихода гостей, переживала. Отец не понимал: «Навошта? Добрая ж лаўка - і хопіць».

Якуб Колас с сыном Михасем, 1930 год.

«Отец мечтал, чтобы белорусы стали богаче и добрее»

- Якуб Колас был строгим отцом?

- Он был демократичен. Даже моих старших братьев не заставлял носить дрова в печку, сам носил. У отца был подход учителя, мать была более жесткая, но справедливая. И очень за нами смотрела. Отец заработал в тюрьме язву желудка, она специально для него покупала мед в сотах, и язва зарубцевалась. Но дома у нас был домостроевский порядок - в 11 вечера калитку закрывали… Отец не воспитывал, скорее учил личным примером.

- Михась Константинович, вы более полувека были женаты на дочери Янки Мавра Наталье. Как отец воспринял известие о свадьбе?

- Ситуация вышла неоднозначная. Мы с Наташей учились в Москве, там и расписались. Но решили пошутить. Договорились, что одновременно я позвоню своему отцу, сказав, что Наташа вышла замуж, а она своему - сообщить, что я женился. Но не говорить, на ком. Но она меня выдала, и Янка Мавр все узнал. Он встретил отца, а тот его поздравляет: «Віншую цябе, твая дачка замуж выйшла!» А Мавр в ответ: «Ну дык што мы будзем рабіць з нашымі дзецьмі?» Колас от неожиданности ответил: «А мне якое дзела? Што хочаш - тое і рабі!» Но вскоре помирились, а мы с моей Наташей прожили вместе почти 65 лет, до самой ее смерти в 2012 году…

Сын Якуба Коласа Михась Мицкевич и дочь Янки Мавра Наталья были вместе почти 65 лет

Фото: личный архив kp.by

- Когда вы выросли, отец помогал или считал, что надо зарабатывать свой хлеб?

- Он видел, как люди живут, сколько бедных и несчастливых. Его мечтой было, чтобы все ветхие деревенские хаты были перестроены в кирпичные, чтобы люди стали чуть богаче и добрее. И нам помогал, у него заработок был приличный, больше наших зарплат. И в завещании распорядился, чтобы все поделили поровну и никаких обид не возникло.

«Перед смертью отец болел, но писал шутливые стихи»

- Как проходили праздники? У Якуба Коласа было любимое блюдо?

- Маме помогала помощница по хозяйству, готовила она великолепно. Мы уже жили в здании нынешнего музея Якуба Коласа. Больше всего отец любил мамины гречаники (блины с гречкой) и верещаку (свиные ребрышки тушили с домашней колбасой, грибами, жареным луком и сметанным соусом. - Ред.). С молодости любил отваренное сало, что для меня тогда было дикостью. С возрастом и я понял - если соленое сало хорошенько отварить да с капустой потушить - шикарная штука! А в детстве не мог смотреть, как отец его ест…

Якуб Колас, 1954 год.

- В последние годы жизни Якуб Колас тяжело болел…

- …и в то же время выходили забавные стихотворения на медицинскую тему. Одно время отец лежал в лечкомиссии в палате с известным режиссером. К тому приходили артисты, приносили бутылочку для поднятия настроения, прятали ее под крышкой рояля в холле. Режиссер делился с Коласом. Когда режиссер выписывался, за ним пришел актер Владимир Дедюшко (актер Купаловского театра, в середине прошлого века играл отца Павлинки в одноименном спектакле. - Ред.), Колас его попросил: «Ты же мне тоже принеси!» Тот пообещал, но не принес. Колас ждал-ждал и написал стихотворение «Неспагаднасць»:

Добра чуў Дзядзюшка, што шаптаў на вушка яму нехта хворы.

Дзень за днём праходзіў, а ён, той дабродзей, кінуў друга ў горы.

Дзядзюшка, Дзядзюшка! Хоць бы чацьвяртушка простае сівухі!

Ачарсцвелі душы, самі пьюць дзядзюшы, а да хворых глухі…

Доктора запрещали отцу спиртное, и он написал еще одно шуточное стихотворение:

- Утрацілі сілу малітвы. Як не малюся - маўчок.

І вострыя словы, як брытвы, ты лепей павесь на кручок.

І раптам у восеньскім ветры параду дае мне сам Бог:

«Не лезь ты у дакторскія нетры, у лес падавайся, на мох!

Ды захапі з сабою паўпляшкі. Гарэлкі або каньяку.

Я грэх адпушчу табе цяжкі, палёгку зраблю бедаку.

Ты піў, але ў меру, шмат лет. Прымі 200 грамм - не пашкодзіць!

Бо што без гарэлкі паэт?» - змоўк голас у подыху строгім…

Но самой забавной получилась эпиграмма, когда отцу было уже совсем плохо. Консилиум постановил приставить к нему сиделку, и отец написал:

- Эх, дактары, замахі вашы мелкі!

Відаць да гэтага прывучаны вы змалку.

Чаму ж, чаму замест сядзелкі

Вы не прызначылі ляжалку?

Даже в этот тяжелый период его не покидало чувство юмора…

В этом доме Якуб Колас жил до самой смерти 13 августа 1956 года (сейчас в нем музей писателя)

Фото: личный архив kp.by

Михась Константинович Мицкевич, 92 года. Младший сын Якуба Коласа. 55 лет работал в Физико-техническом институте НАН РБ. Доктор технических наук. Мастер спорта СССР по стрельбе, чемпион СССР в командном зачете. Автор 200 научных работ, изобретений, книг «Пад бацькоўским дахам», «Ліст наўздагон», «Апалены золак», составитель книги «Якуб Колас. У думках, у сэрцы, у песнях». Сыновья Сергей, Константин, дочь Мария. Внуки Ярослав, Иван, Василь, Василина. Правнуки Ян, Лилия, Юлия, Наталья, Лиза.