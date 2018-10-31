На севере Беларуси собрали первый урожай бананов

На севере Беларуси собрали первый урожай бананов7
- 31.10.2018, 8:15
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В «закрома Родины» фрукты из Полоцка не попали.
Первый урожай бананов удалось собрать аграриям Полоцка с высаженных два года назад растений. Государственные СМИ сообщают, что «они оказались вкуснее привозных».
Бананы созрели в сентябре в тепличном хозяйстве филиала «Весна-Энерго» РУП «Витебскэнерго». А цвести они начали еще в марте.
— Плоды были не такие большие, как в магазине, чуть поменьше — сантиметров 10-12. Но намного вкуснее были и ароматнее, чем в магазине. Потому что созрели на растении, — приводит слова управляющий тепличным хозяйством Юрия Хаменка телеканал «Саммит+ТВ».
Банановодам Полоцка удалось собрать с одного растения 150 плодов. Они, правда, не попали в закрома Родины, а были съедены работниками предприятия.