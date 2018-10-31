Дания отозвала посла из Ирана 31.10.2018, 8:18

Копенгаген добивается новых санкций против Тегерана.

Министерство иностранных дел Дании отозвало посла из Ирана для консультаций после заявления датских спецслужб о подготовке на ее территории убийства политика.

Об этом 30 октября на пресс-конференции в Копенгагене (Дания) заявил глава ведомства Андерс Самуэльсен, сообщает Reuters.

По словам главы министерства, в дальнейшем он будет добиваться введения Европейским союзом новых санкций против Тегерана.

30 октября Дания обвинила иранскую разведку в подготовке убийства на датской земле.

Самуэльсен от имени правительства заявил о безусловном осуждении действий Тегерана и предупредил, что Дания рассматривает ответные шаги в связи с инцидентом.

Жертвой нападения должен был стать лидер датского отделения "Движения за освобождение Ахваза".

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми отверг обвинения. По его словам, таким образом Европу хотят поссорить с Ираном.

Арабы-ахвази являются в Иране этническим меньшинством. Они выступают за автономию от Тегерана и называют иранскую власть "персидской оккупацией".