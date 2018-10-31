Глава Ингушетии отказался признать решение Конституционного суда по границе с Чечней 31.10.2018, 8:32

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Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Конфликт на российском Кавказе обостряется.

Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров заявил, что соглашение о границах с Чечней уже вступило в силу и решение Конституционного суда республики его не отменяет, передает Интерфакс.

«Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законную силу. — заявил он. — Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации».

Напомним, 30 октября Конституционный суд Ингушетии постановил, что соглашение о границах с Чечней необходимо утвердить на референдуме, а также признал неправомерным закон об утверждении соглашения. «Новая» отмечала, что решение КС Ингушетии является основанием для запуска процедуры отмены соглашения. Для этого необходимо будет созвать внеочередную сессию парламента и поставить вопрос на голосование.

С требованием проверить закон об утверждении административной границы между Чечней и Ингушетией в Конституционный суд обращались депутаты Народного собрания Ингушетии. Заявители указывали, что закон фактически изменяет территорию республики, а потому принять его можно только по результатам референдума и после выяснения мнения населения муниципальных образований, границы которых меняются.

Соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией 26 сентября подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. 4 октября документ был ратифицирован и 16 октября вступил в силу. После подписания документа в Ингушетии начались многотысячные акции протеста, которые продолжались в течение нескольких недель. Митингующие требовали пересмотра соглашения.