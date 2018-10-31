Россия не знает, что делать с затонувшим доком «Адмирала Кузнецова» 5 31.10.2018, 8:45

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Создается спецкомиссия.

Представители ВМФ и 82-го судоремонтного завода «Роснефти» войдут в комиссию по выяснению причин крушения крупнейшего в России плавдока ПД-50, в котором ремонтировали российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом РБК заявил курирующий ОПК заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, находящийся с официальным визитом на Кубе.

«Уже даны указания, как в таких случаях принято. Будет образована комиссия, которая детально разберется в причинах, определит стоимость ущерба, наметит план мероприятий по восстановлению. Конечно, это неприятная ситуация, но от таких случаев, к сожалению, никто не застрахован, — рассказал Борисов. — Комиссию, как правило, создает Военно-морской флот, потому что это изделие Минобороны, безусловно, с участием промышленности, на производственных площадях которого произошло это несчастье».

По его словам, комиссия решит, поднимать затонувший док со дна или нет.

«Скорее всего, да [будут поднимать]», — уточнил Борисов.

Вице-премьер также подчеркнул, что власти «сделают все, чтобы не сместить сроки возврата авианосца в флот».

Он заверил, что пока не может добавить новых подробностей случившегося, но заверил, что все пострадавшие получат компенсации.

«Никогда мы не оставляли в беде людей, особенно если произошел несчастный случай. Вся необходимая помощь, конечно, будет оказана пострадавшим сотрудникам», — сказал Борисов.

Авария с плавучим доком ПД-50 произошла в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ; принадлежит «Роснефти») в поселке Росляково Мурманской области. Накануне в доке завершились работы на корпусе авианосца «Адмирал Кузнецов». СРЗ выступал в роли подрядчика по заказу северодвинского Центра судоремонта «Звездочка» (принадлежит Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) — головного предприятия по модернизации единственного российского авианосца.

Во время происшествия на палубу «Кузнецова» упал 70-тонный башенный кран дока, пострадали четыре человека из числа сотрудников 82-СРЗ (трое были доставлены в больницу с переохлаждением, один с травмой брюшной полости), еще один работник предприятия пропал без вести.

У России есть еще один плавучий док — ПД-14. Это сооружение меньших размеров, но также пригодное для ремонта таких больших кораблей, как «Адмирал Кузнецов», атомный крейсер «Петр Великий», крейсер «Маршал Устинов» и эсминец «Адмирал Ушаков». Однако ПД-14 находится на Дальнем Востоке, вдали от мест базирования крупных кораблей.

В ОСК заявили, что «Адмирал Кузнецов» будет сдан ВМФ в 2021 году, как и было запланировано. На «Звездочке» РБК рассказали, что доковые работы на корабле на момент аварии были полностью завершены, а кран упал в той части палубы, где во время ремонта уже были сделаны технологические вырезы для погрузки крупногабаритного оборудования. Работы по восстановлению этого участка палубы были предусмотрены существующим графиком.

Причиной аварии в «Звездочке» назвали внезапное отключение электроснабжения насосов дока. Россети провели проверку и заявили об отсутствии отключений в сетях, питающих судоремонтный завод. Собеседник, близкий к 82-му СРЗ, объяснил РБК, что затопление плавдока стало возможным из-за того, что во время отключения электричества не были запущены резервные генераторы. «Почему они не заработали — вопрос к тем, кто эксплуатировал судно, морскому регистру, который допустил док в таком виде к эксплуатации, и другим контролирующим органам», — уточнил источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).