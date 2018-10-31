Новый кодекс: что будет с банковскими вкладами белорусов 2 31.10.2018, 8:53

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Изменения больше всего коснуться тех, кто собирается открыть или переоформить вклад.

Об изменениях, которые ждути белорусов в связи с принятием нового банковского кодекса изданию onliner.by рассказала Вера Януть — заместитель директора департамента розничного бизнеса «Банка Москва-Минск»:

- Скучной становится работа банковского «продуктолога». Свобода творчества и полет фантазии при создании новых кредитов и депозитов все сильнее ограничиваются едиными правилами игры. Их устанавливает Нацбанк, он же ревностно следит за их соблюдением. Негде разгуляться теперь банкиру в стремлении повысить доходность своих услуг. Это я говорю о последних изменениях в Банковский кодекс. Например, они делают условия по депозитам предельно прозрачными и понятными для вкладчиков, но лишают банкиров возможности «менять коней на переправе».

Этот текст будет интересен, конечно, тем, кто собирается открыть или переоформить вклад. Для вас тут много важных новостей.

До 29 октября, когда вступила в силу новая редакция Банковского кодекса, на банковском рынке бо́льшая часть отзывных и безотзывных вкладов в иностранной валюте не имели фиксированной процентной ставки. Как правило, банки предусматривали в договорах возможность ее изменения в течение срока действия договора. По факту права вкладчика не были защищены договорными отношениями. Говорят, бывали случаи, когда банк допускал возможность изменения размера процентной ставки, но при этом вкладчик не мог расторгнуть договор.

Более того, в Банковском кодексе отсутствовали сами понятия фиксированной и переменной ставок, что позволяло банкам «играть по своим правилам», не нарушая законодательство и не всегда учитывая потребности вкладчика.

Теперь все по-честному. Размер процентной ставки по депозиту может определяться как в абсолютном, так и в переменном значении. В первом случае она будет зафиксирована в договоре «железобетонно». Все просто: как подписали, так и будет до конца срока размещения денег. Это касается вкладов и в «белках», и в валюте.

Во втором случае (переменное значение) все чуть запутаннее, но от этого не менее справедливо. Если у вас депозит с таким видом расчета доходности, то ставка будет устанавливаться исходя из расчетной величины. А она, в свою очередь, будет привязана к базовому показателю. Для валютных вкладов их будет три: ключевая ставка Федеральной резервной системы США для вкладов в долларах США, базовая ставка Европейского центрального банка для вкладов в евро или ставка кредита овернайт (то есть по однодневным межбанковским кредитам) Центрального банка Российской Федерации для вкладов в российских рублях. Для вкладов в национальной валюте решили привязываться к ставке рефинансирования или ставке овернайт.

Таким образом, при заключении депозитного договора обратите внимание, в чем выражается ваша ставка по вкладу! От этого будет зависеть ваш личный процентный доход на протяжении всего срока размещения денежных средств.

Как же понять, какому варианту отдать предпочтение? Давайте разберемся.

Случай первый: вы решили хранить в банке сбережения в белорусских рублях. Если ситуация в экономике стабильная, намеков на колебания курса рубля и разгон инфляции нет и даже вероятно улучшение макроэкономических индикаторов, фиксированная ставка — хороший выбор. Ведь начни Нацбанк снижать ставку рефинансирования, пойдут вниз и ставки по депозитам. Если вероятность повышения ставки рефинансирования или ставки овернайт — дело вполне вероятное, можно присмотреться к вкладам с переменной ставкой. Но не забывайте и о курсе рубля: если наша валюта начнет ослабляться быстрее, чем растет доходность по депозиту, ваш доход может оказаться меньше запланированного.

Случай второй: вы намерены хранить деньги в валюте. Здесь, по моему мнению, предпочтительнее подписаться под фиксированной ставкой по депозиту. Вероятность того, что Европейский центробанк начнет повышать базовую ставку, увлекая за собой и ставку по вашему вкладу, невелика. А вот ее снижение более вероятно. Поэтому тут лучше «фикс».

К тому же теперь ваш банк не вправе в одностороннем порядке уменьшить размер процентов по вкладу. Более того, отныне условия договора банковского вклада, позволяющие банку делать это в одностороннем порядке, ограничивают права вкладчика и считаются ничтожными. Таким образом, изменение переменной процентной ставки может происходить лишь в случае уменьшения базовых показателей, о которых мы говорили выше.

Кстати, нововведения в Банковском кодексе лишили банкиров права брать всякие «надуманные» платы: за размещение вкладчиком денежных средств во вклад, за пополнение вклада или за его возврат, за перевод процентов на текущий расчетный счет.

Конечно, банки знали о предстоящих изменениях в Банковский кодекс и готовились к ним. Например, мы еще в августе предложили всем клиентам фиксированную процентную ставку по безотзывным вкладам в белорусских рублях и по отзывным и безотзывным вкладам в иностранной валюте. Сейчас видим, что такой формат оказался востребованным. Анализ показывает, что сегодня более востребованы безотзывные вклады в белорусских рублях и долларах США. Обусловлено это, конечно, более высокими ставками.

Важно понимать, что глобально произошедшие изменения — это, конечно, не борьба Нацбанка с «хитрыми» банкирами. Я уже вижу, что конкуренция банков за вкладчика возросла: продуктовое наполнение ограничено регулятором, и, соответственно, теперь будет играть роль быстрый и качественный сервис. Тенденции рынка показывают, что сегодня клиент будет выбирать простой и быстрый способ открытия и закрытия вклада в мобильных приложениях банков. И кто не успеет «переобуться», должен осознавать риск потери своего клиента.