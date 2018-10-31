«30—40 копеек с каждого студента в неделю. И так все годы учебы» 31.10.2018, 8:59

Бизнес-история из райцентра.

Издание onliner.by опубликовало рассказ Ивана из Полоцка. В прошлом году он решился потратить деньги и открыть копицентр на малой родине. Предприниматель рассчитывал, что, открываясь рядом с двумя колледжами, сможет построить бизнес на потребностях студентов:

- Когда я учился в колледже на электрика, начал увлекаться фотографией и незаметно для себя стал свадебным фотографом. В то время головной болью была качественная и недорогая печать с правильной цветопередачей. Всегда хотелось отдавать клиентам готовые фото, которые можно потрогать руками. Так у меня дома появился первый фотопринтер. А с ним — и первые мысли открыть бизнес, связанный с печатью.

Давно хотелось чего-то, как это модно сейчас говорить, «капитализированного и осязаемого, чтобы можно было измерить», а не просто навыки в фотосъемке. Да и после шести лет работы фотографом захотел чего-то нового. Изучая разные бизнесы, решил, что идея с копицентром — то, что мне подходит.

Мне тогда было 23, и после нескольких неудачных попыток арендовать помещение хотелось сложить руки. Но, приехав в родной город к родителям, я увидел торговый павильон, который был выставлен на продажу. Находился он в шаговой доступности от предполагаемой целевой аудитории — двух колледжей и их общежитий, на очень оживленном перекрестке. А для копицентра месторасположение — самый важный фактор. Недолго думая, я принял решение брать. Был уверен, что дома и стены помогут. Покупка обошлась в $4000.

Эйфория длилась недолго. Детальный осмотр помог определить, что павильону требуется капитальный ремонт. Из-за недостатка финансов ремонт длился девять месяцев. Все делал своими силами, что помогло сэкономить приличную сумму денег. Активнее всего подсоблял отец, который приходил после своей работы: советами, руками и даже помог купить линолеум, когда денег совсем не хватало. Своими силами утеплил помещение, чтобы зимой было не так холодно. Сделал проводку, заново был постелен пол, сделаны стены, поставлены стеллажи и диван.

Диван и зеркало

Диван был важной частью интерьера.

Я твердо решил, что внутри копицентр должен кардинально отличаться от всех остальных, быть похожим на уютное кафе. Просил знакомых, которые живут в Европе и Америке, показать, какие копицентры есть там. Правда, ничего, кроме стола заказов и двух стульев, я для себя не нашел. Такой расклад меня не устраивал. Понял, что на этом можно сыграть. Можно придумать свою особую фишку.

Для себя определил, что клиенту должно быть максимально комфортно: большие окна, хорошая акустика и уютное место ожидания готового заказа.

И главная фишка — ростовое гримерное зеркало. С самого открытия оно делало нам бесплатную рекламу. Каждый второй клиент делал фото в нем и выкладывал в свои социальные сети, отмечая нас. Пару раз даже было такое, что люди приходили только для того, чтобы сделать красивую фотографию в отражении.

В итоге весь ремонт и покупка стартового набора техники обошлись еще в $4000.

Внимательно выбирайте название

Для того чтобы официально открыть копицентр, на самом деле нужно совсем немного. И это были очень хорошие новости для меня. На все процедуры ушла максимум неделя:

получение свидетельства ИП, книг учета;

установка кассового терминала;

согласование времени работы в торговом отделе;

регистрация в списках бытового обслуживания населения;

покупка техники, лицензионного ПО и большая любовь к клиентам;

посещение санэпидемиологической станции;

открытие счета в банке;

поиск надежных поставщиков расходных материалов.

Открылись мы осенью. Благодаря правильно выбранному месту и тщательной подготовке рекламы в социальных сетях (а это мы начали почти за полгода) точка вышла на окупаемость месячных затрат уже на шестой день работы. Радости не было предела. Все шло своим чередом, пока не начались приключения.

В октябре к нам пришел сотрудник ОБЭПа и сообщил, что на нас заведено дело. Потом из МАРТа прилетели письма об интересе к нашей группе во «ВКонтакте». Причина всех проблем оказалась в названии.

Первое время мы назвались «Печатней». Я решил, что это будет точно и лаконично. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что оно уже зарегистрировано компанией из другого города, которая оказывала аналогичные услуги. Мне до сих пор непонятна политика конкурентов. Ведь можно было просто прийти и разобраться во всем по-человечески.

Теперь я понимаю, что это была и моя ошибка. И впредь советую всем детально изучать этот вопрос и серьезно подходить к выбору названия. Штрафы немаленькие, и так быстро избавиться от этих проблем не получится.

Но эта ситуация научила меня, что никогда не стоит зацикливаться на ошибках. Нужно воспринимать их как точки роста. Мы более месяца думали над новым названием. И в итоге нашли то, что нравится всем! Чудесное и очень патриотичное название — «Полацкі друкар».

От упрощенки отказался, чтобы никаких лишних бумаг

Боитесь налоговой? А теперь вообразите, что общение с работниками этой организации может быть приятным времяпрепровождением. Вы даже представить не можете, сколько времени они уделяют мне и с какой заботой ко мне относятся. Мне, как новичку, спокойно помогали разбираться со всеми тонкостями Налогового кодекса, правильного заполнения деклараций и так далее. Теперь я не боюсь налоговой, главное, относиться к ним с уважением и улыбкой.

При выборе системы налогообложения я, как человек с техническим складом ума, важным фактором посчитал количество бумажной волокиты. Поэтому решил не делать упрощенку и платить два единых налога. Бумажек немного меньше, что очень приятно. Первый налог — на оказание услуг, второй — на продажу канцелярии. В общей сложности набегает около 200 рублей. Это больше, чем если бы я платил упрощенку. Но для себя я решил, что лучше буду тратить время на получение дохода, нежели на экономию заработанного. Единственное ограничение — это не превышать сумму оборота в 40-кратном размере налога. Если превысил, плати 12% от суммы превышения.

Сколько можно заработать на студентах

Важный фактор в развитии и привлечении клиентов — это, конечно, ваши навыки в маркетинге. Таргетинг и ведение социальных сетей должны стать такими же важными пунктами в работе, как и уборка прилегающих территорий. Еще одним китом, на котором держится мир начинающего бизнесмена, — это качество выполняемых работ. Изначально на это и был сделан упор. Решили не экономить и стали печатать на хорошей бумаге оригинальными чернилами. Это касается и простой печати документов. Бумага высшего класса — это выгодно выделяет нас на фоне других копицентров. Важно понимать, что бизнес — это игра «в долгую».

Арифметика простая: среднестатистический студент печатает на 30—40 копеек в неделю. На первый взгляд, это мало. Но представьте, какая набегает сумма, если в течение всего обучения он пользуется печатными услугами одной точки! Мне кажется, любая фирма станет клиентоориентированной, увидев итоговую сумму.

С каждым днем клиентов и заказов становится все больше. Теперь это и крупные фирмы, которые заказывают брошюры; кафе, для которых мы печатаем меню; фотографы, желающие сделать свою персональную выставку.

При открытии пригодились и навыки владения «фотошопом». Часто приходят люди, которым можно здорово помочь, уделив всего минуту работе в редакторе. Пару кликов нужным инструментом — и для них вы уже сделали чудо. Такие люди всегда благодарны. А это значит, что с этой минуты они становятся вашими постоянными клиентами. Ведь в этом и состоит цель бизнеса — помогать людям решать их проблемы.

Ищите свои фишки, следите за трендами. У нас это гримерное зеркало, авторские открытки, дизайнерские игрушки и всеобщая любовь — инстафотографии. Именно они вводят печать фотографий в моду. Только теперь это небольшие мобильные фотокарточки, которые имеют особую ценность для их владельцев. И неважно, на что сделаны эти фотографии — на старенький телефон или на профессиональную камеру. Мы отдаем заказы в крафтовых конвертах, которые сами по себе выглядят очень стильно. Это вроде бы мелочь, но именно такие мелочи складываются в один качественный и приятный продукт.

Отдельное внимание следует уделить своему бизнес-образованию. И мне кажется, что главный фактор — преподаватель должен вдохновлять вас работать и заряжать своей энергией. Также на различных семинарах можно найти друзей, с которыми у вас будет много общих тем для общения. Правильный нетворкинг творит чудеса. Да и не всегда конкуренты — это ваши враги. Зачастую при общении можно находить выгоду и помогать друг другу в различных ситуациях.

Стартуя, я не был уверен в успехе. Но каждодневный труд рано или поздно принесет свои плоды. Главное, не ждать идеальных условий — их не будет никогда. Создайте минимально жизнеспособный продукт и честно выполняйте свою работу. Когда год назад я только начинал свой путь предпринимателя, я даже не мечтал о будущем, в котором живу сейчас. Поэтому, когда знакомые спрашивают меня, начать ли им что-то свое, всегда говорю: да!