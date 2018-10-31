Генсек ООН определился с кандидатурой спецпосланника по Сирии 31.10.2018, 9:09

Фото: Norwegian Ministry of foreign affairs

Дипломат имеет опыт работы с Китаем.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал Совет Безопасности о намерении назначить на пост своего спецпредставителя по Сирии экс-постпреда Норвегии во всемирной организации Гейра Педерсена, сообщает dw.com.

Выдержки из послания Гутерриша Совбезу ООН приводит во вторник, 30 октября, агентство AP, в распоряжение которого попал соответствующий документ.

По мнению генсека всемирной организации, норвежский дипломат сможет внести "хороший вклад" в завершение семилетней войны в Сирии и возглавит усилия ООН по содействию "всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, которое отвечает демократическим чаяниям сирийского народа".

Гутерриш призвал международное сообщество и сирийские власти оказать Педерсену "всестороннюю и непоколебимую поддержку".

Гейр Педерсен на данный момент является послом Норвегии в Китае. В качестве спецпредставителя ООН по Сирии он сменит Стаффана де Мистуру, который находился в этой должности свыше четырех лет.

Последний принял решение в конце ноября оставить данный пост "по личным причинам". Новое назначение будет считаться официальным после соответствующего объявления секретариата ООН.