Ежемесячная аудитория Facebook превысила два миллиарда 31.10.2018, 9:13

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 10%.

Компания Facebook опубликовала отчет за третий квартал, согласно которому ежемесячная аудитория социальной сети превысила 2,27 миллиарда человек, сообщает nv.ua.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 10%.

Также на 9% выросла ежедневная аудитория Facebook - до 1,49 миллиарда человек.

В отчете говорится, что каждый месяц более 2,6 миллиардов человек пользуются приложениями Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp или Instagram.