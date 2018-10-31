В Архангельске у здания ФСБ произошел взрыв 3 31.10.2018, 9:32

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Погиб один человек.

У здания управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Об этом 31 октября сообщил ТАСС.

В результате пострадал один человек, ему оказывают помощь. По словам собеседника ТАСС, взрыв был небольшим. Его причина устанавливается.

По информации телеграм-канала Mash, пострадавший при взрыве мужчина погиб — в момент взрыва он стоял у центрального входа. Из здания всех эвакуировали.

Первоначально агентство ТАСС сообщало, что в результате взрыва пострадал один человек, однако позднее уточнило, что он погиб при оказании помощи. Источник агентства подчеркнул, что погибший не был сотрудником ФСБ. Его личность сейчас устанавливается.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что взрыв был не бытового характера.

Без ссылки на источник информации Mash также пишет, что взрыв, по предварительным данным, произошел между первой и второй дверями около металлодетектора.

Троицкий проспект, где находится здание ФСБ, перекрыли — туда не пускают пешеходов и автомобилистов. Здание ФСБ обнесли лентой. Около него находятся пожарная машина, полиция и «скорая». Полицейские, которые дежурят на месте происшествия, отказываются объяснять, что произошло.