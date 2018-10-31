«Инфляцию называют одну, а цены растут – дай Боже!» 5 31.10.2018, 9:25

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Жители Минска возмущены политикой правительства.

Никакой свободы для инфляции! Взять под усиленный контроль ситуацию с ценами приказал премьер-министр страны Сергей Румас. Задача правительства – уложиться в годовой план, а до подведения итогов года остается два месяца, сообщает «Белсат».

Возвращаешься из магазина с покупками – в запланированный бюджет не уложился. Жители Минска рассказывают:

«Неприятно. Приходится больше тратить, безусловно больше на продукты, на мясо и т.д.».

«Для пенсионеров это очень резкое большое удорожание».

«Инфляция, говорят, 0,8%, а цены растут – дай боже! И на лекарства, и на все»!

Жительница Минска говорила о сентябрьском показателе инфляции, который оказался самым высоким среди стран СНГ и Евросоюза.