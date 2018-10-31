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Владимир Владимирович, ваши филологи скоро страну потеряют

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  • Сергей Талк
  • 31.10.2018, 9:53
  • 2,912

Корабли тонут, а ракеты летают через раз.

Мало кто знает, что судостроительный завод, на котором вчера произошла трагедия, принадлежит «Роснефти». «Роснефть» возглавляет выпускник филологического факультета, специалист по португальскому языку Игорь Сечин. Другой филолог Рогозин ракеты запускает (через раз).

Владимир Владимирович, ваши чёртовы филологи скоро всю страну потеряют!

Сергей Талк, «Фейсбук»


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