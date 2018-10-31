Итальянские профсоюзы обратились к Федерике Могерини с письмом в защиту РЭП 1 31.10.2018, 9:58

Белорусское «дело профсоюзов» не сходит с международной повестки дня.

Итальянские профсоюзы обратились к верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с письмом в защиту РЭП, сообщает praca-by.info.

Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал о том, почему было написано это письмо и какие цели оно преследует:

– РЭП не обращался с просьбой об этом письме ни к какому из профсоюзов, входящих в IndustriALL, это инициатива самих итальянских профсоюзов, членских организаций Глобального союза. Обратились к Могерини, потому что она – итальянка, и письмо направлено на итальянском языке. Возможно, они избрали этот путь как кратчайший к международному механизму, который может повлиять на международном уровне на ситуацию с профсоюзом РЭП. Итальянские профсоюзы, подписавшие письмо, объясняют, что они хотят быть понятыми в Европейском союзе, чтобы политические деятели понимали, что уголовное дело против лидеров профсоюза РЭП – это политизированное преследование самого профсоюза, чтобы сегодня закрыть его за какие-то неуплаченные налоги.

Под письмом подписались профсоюзы самой разной специализации: и радио-электронной, и угольной, и других отраслей промышленности.

Геннадий Федынич полагает, что и профсоюзы других стран, входящие в Глобальный союз IndustriALL, членом которого является и РЭП, могли по своей инициативе отправлять аналогичные письма другим политикам и лидерам своих государств. Об этом конкретном письме итальянцев РЭП узнал благодаря коммуникационному центру, отвечающему за связи между членскими организациями IndustriALL.

Профсоюзный лидер объяснил, что дело профсоюза РЭП не сходит с международной повестки дня, несмотря на то, что приговор его лидерам уже вынесен:

- Сейчас серьезный вопрос о преследовании РЭП стоит в МОТ. Была создана специальная комиссия по расследованию этого дела, и ее никто не упразднял. Даже если апелляция оставит в силе решение суда, то процессы продолжаются. Сейчас IndustriALL думает о том, какие последующие шаги предпринять.