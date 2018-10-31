Австрия выходит из миграционного пакта ООН

Австрия выходит из миграционного пакта ООН1
- 31.10.2018, 10:04
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Решение принято на уровне канцлера Себастьяна Курца.
Австрия вслед за США и Венгрией выйдет из глобального миграционного пакта ООН.
Об этом сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на агентство APA.
Согласно сообщению, Австрия обеспокоена по поводу своего суверенитета и потенциальных ограничений в отношении свободы действий.
Австрия не подпишет соглашение, касающееся прав беженцев и мигрантов, которое примут в декабре на конференции Организации Объединенных Наций в Марокко, говорится в материале со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца.
Правительство должно принять решение по этому договору 31 октября.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.