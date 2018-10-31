Австрия выходит из миграционного пакта ООН 1 31.10.2018, 10:04

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Решение принято на уровне канцлера Себастьяна Курца.

Австрия вслед за США и Венгрией выйдет из глобального миграционного пакта ООН.

Об этом сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на агентство APA.

Согласно сообщению, Австрия обеспокоена по поводу своего суверенитета и потенциальных ограничений в отношении свободы действий.

Австрия не подпишет соглашение, касающееся прав беженцев и мигрантов, которое примут в декабре на конференции Организации Объединенных Наций в Марокко, говорится в материале со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца.

Правительство должно принять решение по этому договору 31 октября.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.