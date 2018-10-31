«Мы будем бороться до последнего» 31.10.2018, 10:51

Фото: belta.by

Жители Могилева протестуют против очередного уплотнения.

Очередное уплотнение, 8-этажный четырехкорпусный дом в Могилеве хотят втиснуть в зоне отдыха на побережье реки Дубровенки. Решение принял горисполком, но жители — протестуют, пишет «Магілёўскі рэгіён».

Около 30 человек собрались вечером 29 октября, чтобы выразить несогласие по поводу стройки многоэтажки непосредственно под окнами их домов.

На встречу жители пригласили и представителя застройщика — предприятие «ЮрБудМаш».

Общественных слушаний по застройке не проводилось, строительство запланировано без учета мнений жителей. Жители о новом доме узнали случайно, прочитав о строительстве на сайте горисполкома.

— Вместо обычных 30-и дней, на направление замечаний и ознакомление с документами, отвели всего 10 дней, — говорит один из протестующих, — сразу видно что все хотели сделать «втихую».

На претензии людей представитель застройщика парировал, что он прошел ряд согласований и все документы у него в порядке. В качестве компенсации застройщик предложил построить детскую площадку.

По словам протестующих, проблема со строительством возникла по ряду причин:

Во первых, расстояние нового дома от уже существующих составляет 23 метра от одного и 42 метра от двух других. Что, по мнению протестующих, лишит их солнечного света, так как новый дом будет располагаться с солнечной стороны.

Во-вторых, здание возводится в зоне отдыха на набережной реки Дубровенки на расстоянии 92 метров и попадает в водоохранной зоне, что может привести к экологическим последствиям.

В третьих, это беспокойство за сохранение нормального состояния окрестных домов, так как при возведении «свечки» (многоэтажка напротив гостиницы «Могилев») один из домов получил щель. Вместе с тем строительство дома будет осуществляться непосредственной близости от существующего дома, что вызывает тревогу у жителей.

Также, обозначили протестующие, выделенная площадка много лет используется как зона отдыха и спортивная площадка, другой площадки в районе попросту нет.

На момент собрания жители уже направили около сотни подписей в горисполком с требованием провести широкие общественные слушания по стройке.

— Мы будем бороться до последнего, ведь кто-то хочет заработать деньги на нашем здоровье и жизненном пространстве, — отметила одна из жильцов.