Райское наслаждение Валерий Карбалевич

31.10.2018, 11:23

Валерий Карбалевич

Беларуси будет трудно удержаться в состоянии «ситуационного нейтралитета».

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти с...ки,

Ну, а мы, конечно, в рай.

Сергей Шнур

Однако как все быстро меняется. Президент Дональд Трамп пришел к власти с идеями частичного изоляционизма, определенного дистанцирования Соединенных Штатов от острых мировых проблем.

США вышли из ряда международных договоров, Трамп даже ставил под сомнение прежнюю роль Америки в НАТО.

Но теперь все изменилось под нашим зодиаком. Логика эскалации конфликта с Россией, плюс настойчивые просьбы стран Балтии и Польши привели к тому, что США расширяют свое военное присутствие в нашем регионе. Большой резонанс вызвал визит президента Польши Анджея Дуды 19 сентября в Вашингтон, в ходе которого он предложил создать на территории его страны постоянную американскую базу под названием «Форт-Трамп».

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл рассказал о стратегии США по отношению к Центральной и Восточной Европе. Перед Соединенными Штатами стоит задача «укрепить Запад, чтобы противостоять растущему влиянию соперников».

«Сегодня национальный суверенитет и территориальная целостность пограничных государств, таких как Украина, Грузия и даже Беларусь, являются тем надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма», — заявил Митчелл.

Это означает, что США возвращаются в наш регион в качестве активного игрока. Соединенные Штаты практически отсутствовали здесь с 2009 года, с окончанием президентства Джорджа Буша-младшего. Администрация Барака Обамы предложила России концепцию «Перезагрузки», что в практическом плане означало отказ Вашингтона от конкуренции с Москвой за влияние на постсоветском пространстве. К чему это привело, спросите у украинцев.

И вот теперь США смещают акценты в своей внешней политике в пользу Центральной и Восточной Европы, посчитав, что контроль за этим регионом нельзя безропотно оставлять за Россией. Эта часть континента перестает быть геополитической провинцией, дальней периферией.

Кстати, Лукашенко несколько раз говорил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без США. Ну вот, почти сбылось.

К сожалению, похоже, неизбежным следствием этих перемен может стать милитаризация региона, обострение военного противостояния между Россией и Западом.

20 октября Дональд Трамп заявил о решении США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, объяснив это тем, что РФ его нарушает. Этот документ был подписан в 1987 г. между Соединенными Штатами и СССР. В соответствии с ним, обе стороны ликвидировали ракеты с дальностью поражения от 500 до 5500 километров. Но в последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД.

Последствия выхода США из этого договора будут печальными. Ибо ДРСМД является частью целой системы ограничения ядерных вооружений. Отказ от него может вызвать цепную реакцию, и развалится вся эта система.

По ДРСМД были ликвидированы нацеленные на СССР ракеты средней дальности, размещенные в ФРГ. Если теперь обе стороны выйдут из договора, то можно предположить, что новые американские ракеты средней дальности будут расположены уже не в западной Германии, а в Польше, Румынии, возможно, даже в странах Балтии. Это значит, что под угрозой окажется вся система российских стратегических ракетно-ядерных сил и центров их управления вплоть до Урала.

Очевидно, аналогичные российские ракеты будут нацелены на Европу. Не случайно европейцы встревожились. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал решение Трампа «достойным сожаления».

Вполне возможно, что это не окончательное решение США, а реплика Д. Трампа — это лишь угроза, шантаж, способ давления на Москву. Поднимать ставки в ходе переговоров — это в стиле американского президента.

В свою очередь, заявления, которые раздаются из России, внушают не меньшие, а еще большие опасения. 18 октября Владимир Путин, выступая на Валдайском дискуссионном форуме в Сочи, призвал россиян не бояться смерти в результате ядерной войны и успокоил их раем: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют». Уже не в первый раз президент РФ обещает россиянам героическую смерть. Еще в марте, накануне выборов он, рассуждая о термоядерной войне, заявил: «Зачем нам такой мир, если не будет России?»

Это как раз тот случай, когда хочется сказать: остановите Землю, я сойду.

Какие непосредственные последствия все это может иметь для Беларуси? До сих пор наша страна была мало заметной во внешней политике США. Теперь, судя по заявлению важного чиновника госдепартамента, Вашингтон собирается защищать Беларусь от «российского неоимпериализма». Пока непонятно, как это будет выглядеть на практике.

С другой стороны, посол России в Минске Михаил Бабич 21 октября в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что «любое нападение на Беларусь Москва будет считать нападением на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями».

Пока трудно прогнозировать, создает ли новая ситуация большие возможности Беларуси для геополитического маневрирования, или наоборот, существенно ограничивает коридор возможностей. Ибо влияние США и России на нашу страну несоизмеримо.

Можно предполагать, что если ДРСМД действительно рухнет и начнется гонка вооружений в регионе, то Беларуси будет трудно удержаться в состоянии теперешнего относительного «ситуационного нейтралитета». Россия захочет использовать белорусскую территорию, чтобы угрожать НАТО. И речь пойдет уже не об авиабазе, а о ракетной базе. Причем это будут уже не стоящие в Калининградской области «Искандеры» с дальностью полета до 500 км, а новые ракеты с гораздо большей дальностью, достигающие территории европейских государств.

Как говорят китайцы, не дай вам Бог жить во время перемен.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»