Второй белорусский фильм объявил бойкот кинофестивалю «Лістапад» 31.10.2018, 11:41

Авторы ленты «Пляж/Лес/Тамбур» отозвали картину с конкурса.

31 октября белорусские режиссёры Кирилл Галицкий и Светлана Козловская объявили, что снимают свой короткометржный игровой фильм "Пляж/Лес/Тамбур" с Национального конкурса кинофестиваля «Лістапад», передает «Еврорадио».

Таким образом авторы протестуют против действий Минкульта, который с этого года выбирает белорусские ленты на Национальный конкурс, отстранив от процесса дирекцию кинофестиваля.

Сразу после того, как стало известно, что Минкульт "прибрал к рукам" национальный конкурс "Листопада", среди киносообщества стали звучать призывы к авторам снять свои фильмы с конкурса. Мол, таким образом Минкульт поймёт, что "не стоит лезть не в свои дела". 23 октября с заявлением о бойкоте выступили режиссеры Ева-Екатерина Махова и Денис Путиков, фильм которых был заявлен в программе Национального конкурса после отбора комиссией Минкульта во главе с Ириной Дриго.

На днях появилось письмо гильдии белорусских продюсеров и кинопроизводителей. В нём говорится, что действия Минкульта "ставят под угрозу международную репутацию фестиваля". Гильдия напоминает, что в мире более чем 2000 кинофорумов, и только 52 из них имеют аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, в том числе и «Лістапад». Благодаря аккредитации, белорусский зритель имеет возможность смотреть актуальное мировое кино, а гостями фестиваля становятся эксперты высокого уровня. Гильдия готовит письмо в FIAPF с просьбой дать оценку действиям Минкульта, как основателей кинофестиваля.