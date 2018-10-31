МИД Франции: Санкции против Саудовской Аравии возможны 1 31.10.2018, 11:49

Франция не считает важной для экономики продажу оружия Эр-Рияду.

Франция не исключает каких-либо санкций против Саудовской Аравии, когда будет доказано, что ее власти причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы будем принимать необходимые меры против ответственных лиц", - сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже успела пообещать прекратить весь немецкий экспорт вооружений в Саудовскую Аравию, пока не будет объяснено убийство.

Ле Дриан сказал, что Германия действует слишком рано. "Я думаю, мы должны дождаться, пока следствие установит виновных", - сказал он.

Министр умалил важность продаж оружия Саудовской Аравии для французской экономики, заявив, что они составляют лишь 7% общего объема экспорта оружия Франции.

"Мы не зависим от Саудовской Аравии в этом вопросе", - сказал он.

Париж и Эр-Рияд пользуются тесными дипломатическими и торговыми отношениями, охватывающими энергетику, финансы и оружие. Франция, которая считает, что Эр-Рияд является центром против иранского влияния на Ближнем Востоке, сейчас пытается балансировать.

С 2008 по 2017 год Саудовская Аравия стала вторым по величине покупателем французского вооружения по договорам на общую сумму более 11 млрд евро. По данным французского министерства обороны, только в 2017 году были утверждены лицензии, которые потенциально будут стоить саудитам 14,7 млрд евро.

Хашогги исчез в консульстве в Стамбуле 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри здания командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии. Саудовская Аравия заявила, что убийство обозревателя Washington Post и критика наследного принца Мохаммеда бин Салмана Джамаля Хашогги было преднамеренным, изменив свою предыдущую версию о "случайной смерти".