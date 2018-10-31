Как украсть триллион 1 Телеграм-канал СерпомПо

31.10.2018, 12:09

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Лайфхак от российских властей.

Переименовать ВЭБ в ВЭБ.РФ и дать ему 900 млрд руб. - 600 на расчистку старых долгов, 300 — на докапитализацию. Это — мудрые решения правительства.

Публичный статус банка мешал правительству. ВЭБ являлся госкорпорацией и в то же время назывался банком. Он в силу закона не подчинялся ЦБ (тот его давно закрыл бы за нарушение ВСЕХ нормативов банковской деятельности), но все же вынужден был публиковать отчетность как банк.

И мы, публика, по этой отчетности хорошо видели насколько бездарно правительство просаживает наши деньги на инвестпроекты. Когда оно не в состоянии вернуть их, а вынуждено реструктурировать и списывать как безнадежные долги.

Больше не увидим. Не потому что убытков не будет. А потому что отчетности не покажут. Спасибо переименованию.

Теперь ВЭБ окончательно не банк, а госкорпорация. А у госкорпорации нет никаких обязательств по раскрытию информации перед публикой — только перед акционером (государством).

А чтобы не отчитываться перед инвесторами, которые купили ценные бумаги ВЭБа — решено их выкупить, именно для оплаты внешних долгов и дает правительство ВЭБу 600 млрд руб. А внутренние и так обойдутся. Для них есть рейтинговое агентство АКРА, которое присвоило убыточному ВЭБу высший инвестрейтинг — AAA.

Это сейчас мы можем заглянуть в полугодовой баланс ВЭБа и увидеть там 641 млрд руб. непокрытых убытков. Увидеть, как 974 млрд руб., вложенных правительством в капитал ВЭБа превратились в 359 млрд руб. Увидеть 572 млрд руб. долгов перед правительством и Банком России. Увидеть, как ВЭБ ежегодно «сосет» из своего акционера — государства — сотни миллиардов долларов.

И понять всю степень абсурдности существования такого с позволения сказать «банка развития», который даже Путин назвал «помойкой плохих долгов» в своем послании 2015 года.

Теперь правительство полно решимости перезапустить проект ВЭБ. Дать ему 3 трлн руб. в течение 5 лет на ту же инвестдеятельность, которую он провалил с таким треском. И для этого придется сначала заплатить 600 млрд его внешних долгов... Не дороговато ли будет наступать на те же грабли?

Дешевле было бы обанкротить ВЭБ и создать новый. Но как можно банкротить банк, в котором председатель НабСовета — глава правительства Дмитрий Медведев?

Вот и тянет правительство за собой этот «чемодан без ручки» (помните: нести неудобно, но и бросить нельзя), эту «помойку плохих долгов», этот фонд для разворовывания госденег...

Ну, и конечно, читатель понимает, что речь тут не просто о плохих управленческих решениях, приведших к убыткам... Ведь они принимаются в пользу вполне конкретных людей, получающих госденьги через ВЭБ. Принимаются снова и снова. Что все больше начинает напоминать систему "узаконенного воровства" бюджета. На которую "посажен" известный друг олигархов, владелец собственных самолетов и собачек-корги, бывший вице-премьер Игорь Шувалов.

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