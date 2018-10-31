Право быть человеком 2 Михаил Пастухов

31.10.2018, 12:40

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Михаил Пастухов

Нынешние власти не собираются выполнять рекомендации и решения Комитета ООН.

8 — 9 октября в Женеве на заседании Комитета ООН по правам человека обсудили отчет Беларуси о выполнении положений Международного пакта о гражданских и политических правах. О чем был разговор? Какие итоги?

Две делегации — две позиции

На слушаниях в Женеве присутствовали две делегации: от правительства и от правозащитного сообщества. По оценкам присутствующих на заседании правозащитников Валентина Стефановича, Леонида Судаленко, Ольги Смолянко, представители официальной делегации уклонялись от ответа на многие вопросы, поставленные членами комитета. В частности, они ссылались на то, что по Конституции Беларуси национальное законодательство превуалирует над международным правом (ст.8).

Из этого следует, что нынешние власти не собираются выполнять рекомендации и решения Комитета ООН по правам человека. И это несмотря на то, что Беларусь ратифицировала Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 года, а позднее (в 1991 году) — и факультативный протокол к нему, закрепляющий право граждан на обращение в КПЧ за защитой своих нарушенных прав.

Представители правозащитного сообщества расценили поведение официальной делегации Беларуси как «вызов Комитету по правам человека ООН». Они, в свою очередь, открыто и честно рассказали о ситуации с правами человека в стране и разместили свой альтернативный доклад в интернете.

О чем не сказали власти

Доклад белорусских правозащитников является конкретным и конструктивным. В нем отмечается, что Беларусь не представляла в КПЧ периодических докладов с 1997 года. Хотя рекомендуется давать отчеты каждые четыре года.

По данным на 31 января 2018 года, в КПЧ было зарегистрировано 257 индивидуальных обращений от граждан Беларуси. В 104 случаях комитет установил нарушение властями Беларуси своих обязательств по пакту. При этом ни одно из решений КПЧ властями не было исполнено. Представители МИД Беларуси почему-то считают, что решение конвенционного органа ООН не носит для них обязательного характера.

Власти Беларуси также оставляют без внимания предложения КПЧ о применении предварительных мер во избежание причинения непоправимого ущерба жертве нарушения. Чаще всего это касается лиц, приговоренных к смертной казни. Ни по одному из таких обращений (их было не менее 10) не было принято положительного решения.

Правозащитники с сожалением отметили, что до настоящего времени в Беларуси не учреждена должность уполномоченного по правам человека как дополнительное средство защиты прав и свобод граждан.

В альтернативном докладе говорится, что в Беларуси не предпринято никаких шагов по реализации положений статьи 9 пакта, согласно которой заключение лиц под стражу должно осуществляться судом. В нарушение этой нормы с 2011 года правом предварительного заключения под стражу наделены председатель Следственного комитета и председатель КГБ.

По мнению правозащитников, в Беларуси не обеспечивается право на справедливый суд и рассмотрение дел независимыми судьями, о чем идет речь в ст.14 пакта. В подтверждение приводится ряд примеров, в том числе дело по обвинению лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика в неуплате налогов (рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых по этому делу будет проведено в Мингорсуде 9 ноября). Обращается также внимание на зависимость адвокатов от органов юстиции, поскольку они могут инициировать вопрос о лишении адвокатов выданных ранее лицензий.

Перечисление нарушений прав человека в альтернативном докладе заняло 184 пункта. Кроме констатации фактов, правозащитники высказали немало рекомендаций по изменению и дополнению законодательства.

… и отменить смертную казнь

Обсуждение ситуации с правами человека в Беларуси совпало со Всемирным днем борьбы против смертной казни, который отмечается в мире и Европе 10 октября. По этому случаю верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступили с заявлением. В нем отмечается: «Смертная казнь — это оскорбление человеческого достоинства. Она является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, а также противоречит праву на жизнь. Смертная казнь не имеет доказательств превентивного эффекта и делает судебные ошибки необратимыми». Авторы заявления в очередной раз призвали власти Беларуси ввести мораторий на применение смертной казни.

В этот день представитель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович выступил на заседании Комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в Страсбурге. Он осудил применение смертной казни и выступил за ее отмену в нашей стране.

Я тоже подаю свой голос за полную реализацию права человека на жизнь, даже если он осужден за совершение жестокого преступления. Почему? Да потому, что не мы даем человеку право на жизнь и не нам ею распоряжаться.

Михаил Пастухов, «Свободные новости»