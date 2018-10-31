Юрист профсоюза РЭП обнаружил пробел в трудовом законодательстве 1 31.10.2018, 13:02

Лишение премии - вечное наказание работника?

Работающий с профсоюзом РЭП юрист Геннадий Воронов обнаружил пробел в трудовом законодательстве, из-за которого работник может получить клеймо «нарушителя» на всю трудовую жизнь, пишет praca-by.info.

Пробел в законодательстве возникает, когда законодатель не предусмотрел в законе какой-то вид правоотношений, не урегулировал их. На практике это обычно проявляется как абсурдная ситуация.

С одним из таких пробелов столкнулся юрист Геннадий Воронов из Новополоцка, когда к нему обратился работник, с которым не продлили контракт из-за дисциплинарного взыскания, как объяснил наниматель. Но это наказание работник получил много лет назад, а дисциплинарное взыскание имеет срок давности – один год. Геннадий Воронов стал разбираться в вопросе и обнаружил, что законодатель в Трудовом кодексе упустил из вида серьезный момент:

– В Трудовом кодексе Беларуси есть понятие дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение. И если работник был наказан, а потом в течение года не допустил новых нарушений, то считается, что он был не привлечен к дисциплинарному взысканию.

Но есть такой вид наказания, как лишение премии:

– Внутри той же статьи о дисциплинарном взыскании написано, что дополнительная мера воздействия – лишение премии, перенос отпуска и тому подобное: все, что не связано с взысканием (замечанием, выговором, увольнением). И вот у такого дополнительного наказания нет срока действия!

Юрист предположил, что законодатель не намеренно превратил лишение премии в «вечное наказание», а просто забыл установить срок его действия:

– Получается, по условиям контракта или коллективного договора, работнику должны продлить контракт на пять лет – за исключением случаев, когда работник нарушал трудовую дисциплину. Если у него были замечания или выговоры, то через год они уже не в счет. А если много-много лет назад работник однажды был лишен премии, то это на всю жизнь! Наниматель уже может не продлять с ним контракт никогда.

Геннадий Воронов считает, что эту ситуацию нужно решать не только в одном предприятии, но и на уровне всей Беларуси. Он начал переписку со многими государственными органами:

– И уже Министерство труда говорит о том, что поднятый мной вопрос надо урегулировать.

Однако процесс изменений в законодательстве – дело не одного дня и даже года, а проблемы конкретных работников надо решать уже сейчас. Геннадий Воронов предлагает временное решение на уровне локальных нормативно-правовых актов:

– В Трудовой кодекс мы не можем сами внести изменения, поэтому можно обратиться к нанимателю, чтобы он изменил коллективный договор. Наниматель может сослаться на то, что и это – долго. Тогда стоит убедить нанимателя в том, что достаточно издать приказ о правилах внутреннего трудового распорядка, где установить срок действия такого наказания, как лишение премии. Вопрос будет решен, хоть и на уровне одного маленького предприятия.