«Роскосмос» назвал официальную причину аварии «Союза» с космонавтами 1 31.10.2018, 13:12

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Фото: mil.ru

Версия «саботажа» также не исключена.

Причиной аварии ракеты-носителя «Союз» с двумя космонавтами на борту стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней носителя. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС. Авария произошла 11 октября.

«Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», — сказал Крикалев.

Он добавил, что сейчас принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности дальнейших полетов. Следующий пилотируемый запуск может состояться в ноябре.

Авария «Союза» с космонавтами произошла 11 октября вскоре после запуска с космодрома «Байконур». На борту находились россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они спаслись.

Расследование аварии проводила специально созданная государственная комиссия. Источники СМИ называли главной версией происшествия ошибку рабочих при сборке «Союза». В комиссии, по информации РИА Новости, также не исключали возможный саботажа.